La institución musical más antigua de la capital abrirá su año de conciertos el próximo 16 de mayo en el Auditorio del Colegio Markham, con una gala protagonizada por el prestigioso ensamble checo y el reconocido cornista Radek Baborák.

La Sociedad Filarmónica de Lima dará inicio a su Temporada de Abono 2026 con un concierto internacional de alto nivel que marcará además la celebración de sus 119 años de fundación. La gala inaugural se realizará el sábado 16 de mayo y tendrá como protagonistas a los Prague Chamber Soloists, agrupación que llega al país como parte de una gira sudamericana.

El recital contará con la dirección y participación como solista del destacado cornista checo Radek Baborák, considerado una de las figuras más importantes de la escena clásica europea contemporánea. Su presencia forma parte de una programación que la Filarmónica ha definido como una de las más ambiciosas de los últimos años, integrada por doce conciertos internacionales.

Aunque inicialmente la temporada contemplaba el regreso al histórico Auditorio Santa Úrsula, las presentaciones se trasladarán temporalmente al Auditorio Barker Hall del Colegio Markham debido a que aún no concluyen los trámites municipales requeridos para la reapertura oficial del recinto tradicional.

Pese a este cambio logístico, la institución aseguró que mantendrá la distribución habitual de localidades para sus abonados y confirmó que los tickets emitidos continúan siendo válidos. Además, informó que contará con personal de apoyo para facilitar el ingreso y ubicación de los asistentes.

La Sociedad Filarmónica destacó que esta nueva temporada busca reafirmar su compromiso con la difusión de la música clásica y el acceso del público peruano a intérpretes de primer nivel internacional. La llegada de los Solistas de Cámara de Praga representa uno de los momentos más esperados del calendario cultural de mayo y marca el inicio de un año especial para la histórica institución limeña.