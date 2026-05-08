Resumen

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/ DANIEL SILVA
Por Redacción EC

La institución musical más antigua de la capital abrirá su año de conciertos el próximo 16 de mayo en el Auditorio del Colegio Markham, con una gala protagonizada por el prestigioso ensamble checo y el reconocido cornista Radek Baborák.

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