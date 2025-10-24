Luego de agotar las entradas en pocas horas, Soda Stereo ha confirmado una segunda fecha en Lima como parte de su gira “Ecos”, que se realizará el sábado 23 de mayo de 2026 en el Arena 1 de la Costa Verde.

Esta nueva presentación se suma a la ya anunciada para el viernes 22 de mayo, cuyas entradas se agotaron en poco más de tres horas, según los productores del show.

La banda, ícono del rock en español, continúa demostrando su gran convocatoria y vigencia. A su vez, “Ecos” se presenta como una experiencia en vivo que reunirá a los miembros originales Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en el mismo escenario.

“No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, escribió la organización en su comunicado de prensa, confirmando esta nueva presentación.

Las entradas ya están disponibles en la plataforma de Joinnus, con un 15% de descuento al pagar con tarjetas Interbank, válido del 23 al 24 de octubre o hasta agotar stock.

Soda Stereo en Lima: Los detalles de su concierto

Fechas: Viernes 22 de mayo de 2026 (Entradas agotadas) / Sábado 23 de mayo de 2026 (Nueva fecha)

Arena 1 - Costa Verde, Lima. Venta de Entradas: Disponibles a través de Joinnus

