Soda Stereo regresa a nuestro país el 3 de marzo, más de una década después de presentarse con la gira “Gracias totales”. Con Charly Alberti y Zeta Bosio, miembros originales y sobrevivientes de la banda, el espectáculo será en igual partes una celebración sobre la historia de uno de los grupos más influyentes de América Latina y un homenaje a Gustavo Cerati, el líder de la banda quien falleció en 2014 tras estar cuatro años en coma.

► Soda Stereo regresa al Perú con concierto: rendirá homenaje a Gustavo Cerati

La banda, entonces liderada por Cerati, había planeado un solo concierto para el 8 de diciembre del 2007 como parte de su gira “Me verás volver”, pero la demanda fue tan grande que programaron un concierto más para el 9 de diciembre. En total casi 100 mil personas asistieron entre los dos espectáculos en el Estadio Nacional de Lima, velada que también requirió de la movilización de 2 mil 400 efectivos policiales y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Ante el próximo regreso al Perú de la banda, que volverá a cantar en el Coloso de José Díaz, buscamos a peruanos que asistieron al espectáculo y que, 12 años después, comparten su testimonio.

► Soda Stereo en Lima: sepa aquí el precio de las entradas

“Cuando Gustavo cantó 'Cuando pase el temblor’, gritó ‘Fuerza, Perú’"

Katherine Subirana – Periodista

“Yo llegué a hacer mi cola al estadio nacional a las 11:00 a.m. Fui con un grupo de amigas. Obvio que había gente que había amanecido haciendo su cola. Abrieron las puertas a las 3:00 p.m., creo. Entramos corriendo junto a cientos de personas. En serio, me emociono al recordarlo.”

“Varios momentos memorables: Gustavo pidió que prendiéramos las pantallas del celular (en ese tiempo yo tenía un sapito Motorola) y veías el estadio iluminado con miles de lucecitas. Y bueno, claro, cuando cantó ‘Cuando pase el temblor’ él gritó ‘Fuerza, Perú’. Acabábamos de pasar el terremoto. Fue hermoso.”

“El riff de ‘Juego de seducción’ y la voz de Cerati en mi oreja. Era casi un sueño”

Sebastián Mendocilla - Músico

“Era 2007 y acababa de terminar la secundaria. El mejor regalo de fiestas había sido mi entrada para el show del sábado de Soda. Casi no dormí la noche anterior, llegamos bastante temprano e hicimos cola desde el mediodía, quizá ni fue necesario, pero había que sentirlo. Fue uno de mis primeros shows grandes y con solo entrar al estadio corriendo y ver el escenario, las luces con formas medio extrañas y la cantidad de gente que había tan temprano; estaba ya demasiado emocionado. La espera de hecho fue larga, de horas. (Vimos) unos clips de Capusotto y al rato lo increíble, el riff de ‘Juego de seducción’ sintiéndose por todas partes y la voz de Gustavo en mi oreja. Era casi un sueño.”

“Era como si no hubiera pasado el tiempo desde su separación”

Vania Ramos – Periodista

“Cuando me enteré que iba a haber el concierto fue increíble. Siempre había sido fan de la banda pero nunca había tenido oportunidad de verlos en vivo y luego de la separación en 1997 pensé que solo iba a poder escucharlos por discos. Cuando anunciaron su reunión y que darían un concierto en Lima fue todo un trámite el conseguir una entrada; ya que al inicio solo anunciaron una fecha. Había que hacer muchas colas, por lo que hice que mis papás me ayudaron haciendo las colas, aunque compraron la entrada en una zona que yo no quería por una confusión".

"Anunciaron una segunda fecha por todo lo que (la banda) había movilizado. La segunda vez fue mucho más fácil conseguir la entrada, porque lo pude hacer por mi cuenta. Y para mí fue muy bacán ir a las dos fechas, a pesar de que el repertorio fue el mismo. Recuerdo que, a pesar de los años desde que se habían separado, para mí Soda Stereo sonaba tal cual yo los había escuchado en los videos y en los discos durante mi adolescencia. Era como si no hubiera pasado el tiempo, no los sentía una banda vieja. Era muy fresco.”

“El ambiente era muy apasionado, cosa que no he vivido en otro concierto”

Franco Meza - Periodista

“Me acuerdo la expectativa previa por si iba a haber el concierto. Varios perdimos esperanzas de que vengan e incluso yo compré mi entrada para ir a verlos a Chile. De pronto lo anunciaron en conferencia de prensa y fue la locura. En 1997, cuando se despidieron, no vinieron al Perú, que es históricamente uno de los países que más los quiere. Recuerdo que hice mi cola desde las 8:00 a.m. al Ripley de Plaza San Miguel y me quedé ahí hasta las 4:00 p.m., pero ya con entrada en mano. Todo el ambiente era muy apasionado, muy fanáticos por la banda, cosa que no he vivido en otro concierto en Lima. “

“El show fue uno de los más espectaculares que yo he visto. Esta cuestión del escenario, de las luces que se movían, las pantallas... me impresionaron bastante la puesta en escena. Me acuerdo que fueron tres horas de concierto, de la energía del grupo y, sobre todo, la respuesta del público, a pesar que los peruanos generalmente no somos muy expresivos. Pero en esos dos shows de Soda que se dieron en el Estadio Nacional la gente respondió con mucha, mucha energía, tanto que Zeta señaló que uno de los mejores shows fue el de Lima por la respuesta de la gente.”

“La música era alucinante y Gustavo mantenía su voz”

Juan Lara - Periodista

"El concierto fue uno de los que cumplió mis expectativas de principio a fin. Cuando inició, todo el mundo ya empezaba a corear ‘Soda, Soda’ Soda’ y ni bien salieron al escenario el entusiasmo de la gente no podía estar más (alto). Incluso cuando Cerati no tocó sus canciones clásicas, sino las de su último disco que no todos conocían, la gente seguía cantando y, quienes no sabían la letra, gritaban de la emoción.

“A diferencia de otros conciertos, como el de Guns N’ Roses, donde Axl Rose llegó tres horas tarde y estaba ronco poco después de comenzado el espectáculo, Gustavo mantenía su voz. La música era alucinante y los videos que los acompañaban era geniales. Incluso me gusta más escuchar el video en vivo que escuchar su versión de estudio."

“El mejor concierto de mi vida”

Jeanpierre Falcón - Chef

“Mira, yo soy un verdadero fanático de Soda Stereo desde ese concierto. Empecé a escuchar Soda por mis hermanos y cuando empiezo a conocer la historia de la banda, que ellos se separaron por posibles enemistades entre ellos, dentro de mí le eché la culpa a Cerati, ya que él fue quien sacó más provecho de esa separación. Cuando me entero que se iban a reunir de nuevo le dije a mis hermanos ‘vamos a verlos’. Ese día recuerdo que compramos las entradas y el día del concierto fuimos a hacer la cola desde la 1:00 a.m. No dormí nada y había mucho sol. A las 4:00 p.m. abrieron la puerta y a las 7:00 p.m. tocó el Dúo Ayacucho. A las 9:30 p.m. empieza a tocar Soda Stereo y sale Cerati diciendo ‘Hola Perú’ y empezando con ‘Juego de Seducción’. Para mí fue lo máximo, no lo podía creer.”

“Yo tenía la idea de que Cerati prácticamente había causado la separación de la banda, pero en ese concierto me di cuenta de que si él se creía lo máximo en la banda, él tenía toda la razón del mundo de creerse la pieza más importante de la agrupación. En ese momento me enamoré de Cerati. Me acuerdo que empecé a llorar en ‘La ciudad y la furia’, volví a llorar en ‘Persiana americana’ y una vez más en ‘Nada personal’, porque era la penúltima canción. Hasta ahora lo sigo considerando el mejor concierto de mi vida."

“Uno de los primeros grandes conciertos que hubo en Lima”

Ángel Pilares - Periodista

“Debía ser uno de los primeros grandes conciertos que hubo en Lima en una época en que estos eran raros. Hubo tanta expectativa que al final se acabaron las entradas y hubo que poner una fecha más. Recuerdo que en algún momento Cerati cantaba y el audio se fue. Su reacción fue imperturbable. Siguió cantando y el sonido volvió. En ese momento terminó la canción y dio una intro espectacular para lo que venía: ‘se cayó un generador... por falta de agua’, Y empezó a tocar ‘Hombre al agua’”.