Soda Stereo llegó a Lima para ofrecer tres conciertos llenos de emoción y, gracias a la tecnología, permitieron que el público peruano se reencuentre con Gustavo Cerati. El grupo argentino ya realizó sus dos presentaciones, el tercer y último show será este domingo 24 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde.

La experiencia “Ecos” no es un tributo ni homenaje. Este show es calificado como la reunión del reconocido trío argentino, con el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.

Para disfrutar el último show del grupo argentino, la organización brindó algunos detalles como el horario de ingreso, accesos y recomendaciones a tener en cuenta para vivir una experiencia sin complicaciones. Asimismo, se compartió el setlist que tocará Soda Stereo.

Posible setlist de Soda Stereo en Lima

Soda Stereo, con la participación de Gustavo Cerati gracias a la tecnología, estará acompañado en escena por sus inseparables compañeros, Zeta Bosio y Charly Alberti. Aquí compartimos el posible setlist que tocará el grupo argentino en su último concierto en Lima.

Ecos.

Juego de seducción.

Nada personal.

Hombre al agua.

Ella usó mi cabeza como un revólver.

Cuando pase el temblor.

Luna roja.

Toma la ruta.

El Séptimo Día.

En la ciudad de la furia.

Sobredosis de TV.

Persiana americana.

Un misil en mi placard.

Zoom.

Planeador.

Final Caja Negra.

Primavera 0.

Prófugos.

De Música Ligera.

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Horario de ingreso e inicio del show

El inicio del show está programado para la noche y contará con estrictas medidas de seguridad en todos los accesos. Se recomienda acudir con anticipación debido al alto flujo vehicular y peatonal previsto en la Costa Verde durante las fechas del evento, según indicó la organización del evento.

Apertura de puertas: 5 p. m.

5 p. m. Inicio del concierto: 9 p. m.

Accesos para sus tres conciertos

Para llegar al recinto donde se presentará el grupo argentino tienes dos formas: a pie por el puente de la Costa Verde o en vehículo bajando directamente al recinto.

Si decides optar por el puente de la Costa Verde, puede considerar estos dos puntos:

Bajada del puente peatonal del Parque Belén (Av. La Paz, cerca de Universitaria), señalada como la vía más cercana al recinto.

Otras opciones de ingreso a pie incluyen la bajada por Media Luna y el entorno del Parque John Lennon (según orientación habitual para eventos en la zona).

Si tu opción en llegar al concierto en taxi o vehículo privado, se puede considerar lo siguiente:

Bajar por la Costa Verde e ingresar a la zona del recinto.

El estacionamiento se ubica delante del Arena 1, por lo que se recomienda considerar tiempo extra por la congestión vehicular, sobre todo entre las 6 p.m. y las 8:30 p.m.

Soda Stereo en Lima: Todo lo que debes saber, desde accesos, horarios y recomendaciones para sus conciertos. (Foto: Instagram / @oneentert)

Buses gratuitos al finalizar el concierto

Con el fin de facilitar el regreso del público, la productora One Entertainment informó que habrá buses gratuitos saliendo desde Arena 1 pocos minutos después de cada presentación.

Los buses irán hacia:

San Juan de Lurigancho

Santa Anita

Surco (Bolichera)

La recomendación es ubicar con anticipación el punto de partida dentro del perímetro del evento y confirmar, en el momento, la ruta operativa de cada unidad.

Soda Stereo en Lima: Todo lo que debes saber, desde accesos, horarios y recomendaciones para sus conciertos. (Foto: Instagram / @oneentert)

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones para ingresar al concierto se encuentra portar el documento de identidad y la entrada digital o física en buen estado. También se aconsejó evitar llevar objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, cámaras profesionales o mochilas de gran tamaño, ya que podrían ser retenidos durante los controles de seguridad.