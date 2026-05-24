Soda Stereo llegó a Lima para ofrecer tres conciertos llenos de emoción y, gracias a la tecnología, permitieron que el público peruano se reencuentre con Gustavo Cerati. El grupo argentino ya realizó sus dos presentaciones, el tercer y último show será este domingo 24 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde.
Soda Stereo llegó a Lima para ofrecer tres conciertos llenos de emoción y, gracias a la tecnología, permitieron que el público peruano se reencuentre con Gustavo Cerati. El grupo argentino ya realizó sus dos presentaciones, el tercer y último show será este domingo 24 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde.
La experiencia “Ecos” no es un tributo ni homenaje. Este show es calificado como la reunión del reconocido trío argentino, con el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.
Para disfrutar el último show del grupo argentino, la organización brindó algunos detalles como el horario de ingreso, accesos y recomendaciones a tener en cuenta para vivir una experiencia sin complicaciones. Asimismo, se compartió el setlist que tocará Soda Stereo.
Soda Stereo, con la participación de Gustavo Cerati gracias a la tecnología, estará acompañado en escena por sus inseparables compañeros, Zeta Bosio y Charly Alberti. Aquí compartimos el posible setlist que tocará el grupo argentino en su último concierto en Lima.
El inicio del show está programado para la noche y contará con estrictas medidas de seguridad en todos los accesos. Se recomienda acudir con anticipación debido al alto flujo vehicular y peatonal previsto en la Costa Verde durante las fechas del evento, según indicó la organización del evento.
Con el fin de facilitar el regreso del público, la productora One Entertainment informó que habrá buses gratuitos saliendo desde Arena 1 pocos minutos después de cada presentación.
Los buses irán hacia:
San Juan de Lurigancho
Santa Anita
Surco (Bolichera)
La recomendación es ubicar con anticipación el punto de partida dentro del perímetro del evento y confirmar, en el momento, la ruta operativa de cada unidad.
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones para ingresar al concierto se encuentra portar el documento de identidad y la entrada digital o física en buen estado. También se aconsejó evitar llevar objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, cámaras profesionales o mochilas de gran tamaño, ya que podrían ser retenidos durante los controles de seguridad.
Todo se prepara para el cierre de 'Las mujeres ya no lloran', una de las giras más importantes de Shakira, que culminará en España. Muestra el estadio temporal para 50.000 personas por noche, con áreas verdes y zonas infantiles. Una experiencia inolvidable para los asistentes.