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Soda Stereo cierra sus conciertos en Perú este domingo 24 de mayo en el Arena 1.(Foto: Instagram / @oneentert)
Soda Stereo cierra sus conciertos en Perú este domingo 24 de mayo en el Arena 1.(Foto: Instagram / @oneentert)
Por Redacción EC

Soda Stereo llegó a Lima para ofrecer tres conciertos llenos de emoción y, gracias a la tecnología, permitieron que el público peruano se reencuentre con Gustavo Cerati. El grupo argentino ya realizó sus dos presentaciones, el tercer y último show será este domingo 24 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde.

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