La gira “Ecos” de Soda Stereo llega a Lima con tres fechas - viernes 22, sábado 23 y domingo 24- en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. El espectáculo busca rendir homenaje al legado musical de la emblemática agrupación argentina.
La gira “Ecos” de Soda Stereo llega a Lima con tres fechas - viernes 22, sábado 23 y domingo 24- en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. El espectáculo busca rendir homenaje al legado musical de la emblemática agrupación argentina.
Las dos primera fechas lograron un sold out rotundo, y ante la demanda, se anunció un tercer concierto, el último en Lima. Según la organización, las puertas del recinto abrirán desde horas de la tarde para facilitar el ingreso ordenado de los asistentes.
Según información de la organización, el horario para las tres fechas será el mismo. El inicio del show está programado para la noche y contará con estrictas medidas de seguridad en todos los accesos. Se recomienda acudir con anticipación debido al alto flujo vehicular y peatonal previsto en la Costa Verde durante las fechas del evento
Entre las principales recomendaciones para ingresar al concierto se encuentra portar el documento de identidad y la entrada digital o física en buen estado. También se aconsejó evitar llevar objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, cámaras profesionales o mochilas de gran tamaño, ya que podrían ser retenidos durante los controles de seguridad.
La expectativa por los conciertos de Soda Stereoen Perú ha sido elevada desde el anuncio oficial de la gira. El tour “Ecos” revive algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de la banda, incluyendo clásicos como “Persiana Americana”, “De Música Ligera” y “En la Ciudad de la Furia”, canciones que marcaron a varias generaciones del rock en español.
Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.