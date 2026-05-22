La gira “Ecos” de Soda Stereo llega a Lima con tres fechas - viernes 22, sábado 23 y domingo 24- en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. El espectáculo busca rendir homenaje al legado musical de la emblemática agrupación argentina.

Las dos primera fechas lograron un sold out rotundo, y ante la demanda, se anunció un tercer concierto, el último en Lima. Según la organización, las puertas del recinto abrirán desde horas de la tarde para facilitar el ingreso ordenado de los asistentes.

Horario de ingreso e inicio del show

Según información de la organización, el horario para las tres fechas será el mismo. El inicio del show está programado para la noche y contará con estrictas medidas de seguridad en todos los accesos. Se recomienda acudir con anticipación debido al alto flujo vehicular y peatonal previsto en la Costa Verde durante las fechas del evento

Apertura de puertas: 5:00 p. m.

Inicio del concierto: 9:00 p. m.

Accesos para sus tres conciertos

Para poder llegar al recinto donde se presentará el grupo argentino tienes dos maneras: a pie por el puente de la Costa Verde o en vehículo bajando directamente a la vía.

Si decides optar por el puente de la costa verde, puede considerar estos dos puntos:

Bajada del puente peatonal del Parque Belén (Av. La Paz, cerca de Universitaria), señalada como la vía más cercana al recinto.

Otras opciones de ingreso a pie incluyen la bajada por Media Luna y el entorno del Parque John Lennon (según orientación habitual para eventos en la zona).

Si tu opción en llegar al concierto en taxi o vehículo privado, se puede considerar lo siguiente:

Bajar por la Costa Verde e ingresar a la zona del recinto.

El estacionamiento se ubica delante del Arena 1, por lo que se recomienda considerar tiempo extra por la congestión vehicular, sobre todo entre las 6 p.m. y las 8:30 p.m.

Soda Stereo en Lima: Todo lo que debes saber, desde accesos, horarios y recomendaciones para sus conciertos. (Foto: Instagram / @oneentert)

Buses gratuitos al finalizar el concierto

Con el fin de facilitar el regreso del público, la productora One Entertainment informó que habrá buses gratuitos saliendo desde Arena 1 pocos minutos después de cada presentación.

Los buses irán hacia:

San Juan de Lurigancho

Santa Anita

Surco (Bolichera)

La recomendación es ubicar con anticipación el punto de partida dentro del perímetro del evento y confirmar, en el momento, la ruta operativa de cada unidad.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones para ingresar al concierto se encuentra portar el documento de identidad y la entrada digital o física en buen estado. También se aconsejó evitar llevar objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, cámaras profesionales o mochilas de gran tamaño, ya que podrían ser retenidos durante los controles de seguridad.

Soda Stereo en Lima: Todo lo que debes saber, desde accesos, horarios y recomendaciones para sus conciertos. (Foto: Instagram / @oneentert)

La expectativa por los conciertos de Soda Stereo en Perú ha sido elevada desde el anuncio oficial de la gira. El tour “Ecos” revive algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de la banda, incluyendo clásicos como “Persiana Americana”, “De Música Ligera” y “En la Ciudad de la Furia”, canciones que marcaron a varias generaciones del rock en español.