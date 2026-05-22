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Soda Stereo en Lima: Todo lo que debes saber, desde accesos, horarios y recomendaciones para sus conciertos. (Foto: Instagram / @livenationlatino)
Soda Stereo en Lima: Todo lo que debes saber, desde accesos, horarios y recomendaciones para sus conciertos. (Foto: Instagram / @livenationlatino)
Por Redacción EC

La gira “Ecos” de Soda Stereo llega a Lima con tres fechas - viernes 22, sábado 23 y domingo 24- en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. El espectáculo busca rendir homenaje al legado musical de la emblemática agrupación argentina.

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