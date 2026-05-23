Ayer, viernes 22 de mayo del 2026, a las 9:25 p.m en el Arena 1 de San Miguel, Gustavo Cerati nos dijo “¡Hola, Perú!”. Y entre gritos ensordecedores, un público emocionado comienza a recordar diciembre del 2007, cuando el trío de Gustavo, Charly y Zeta se apoderaba de Lima con su música. Es el regreso de Soda Stereo a nuestra capital.

El nuevo espectáculo vuelve a reunir a Zeta Bosio y Charly Alberti con su ex compañero, Gustavo Cerati, fallecido el 2014. (Foto: Agustin Duserre @agustindusserre ) / Agustín R. Dusserre

Ahora, en 2026, la tecnología, la pasión, y el amor por la música de Soda Stereo hace que verlos en vivo sea posible a pesar de la ausencia física de quien fuera el líder de la banda más influyente del rock en español. Gustavo no está, pero, ¿qué es lo que ven mis ojos entonces?

Los acordes en la guitarra de Cerati están allí, el bajo de Bossio y la batería de Alberty suenan en un Arena 1 que luce abarrotado de público (pocas veces lo vi tan lleno) y entregado a la música de los argentinos, que comienzan su show con “Ecos”, canción que le da nombre a este nuevo tour de la icónica banda formada en los 80.

La relación entre Perú y Soda es de larga data. Desde 1986, cuando los argentinos llegaron por primera vez como banda en su gira “Nada personal” que llenó tres veces el Coliseo Amauta hasta el 2007, cuando el mismo Cerati intervino para que Perú sea incluido en la gira “Me verás volver”, el trío siempre reconoció a Perú como uno de sus bastiones. Los peruanos aman a Soda, y si por ahí quedaban dudas, ayer todas fueron disipadas.

Lima, la ciudad de la furia

La experiencia del Ecos Tour es particular y nunca antes vista en Sudamérica. En el escenario, se ve a Soda, y en los espacios donde está el público (tribuna y campo) se siente a la banda más que nunca. Lentes 3D para usarlos en algunas canciones, “Nada personal”, “Hombre al agua” y “Ella usó mi cabeza como un revólver, son la previa al primer momento karaoke del show. Y no es queja, eh. “Cuando pase el temblor” es el tema cantado en todo el Arena 1 por el público, mientras Charly Alberty y Zeta Bossio se toman un respiro.

El show transcurre con breves pausas de Charly y Zeta que saludan al público peruano, que responde a cada tema dejándose la garganta y la vida amparado en esa nostalgia de volver a ver a tu banda favorita, aún cuando todos te decían que era imposible o que no iba a suceder. “En la ciudad de la furia” fue quizá la canción que mejor hizo ver al público que se dio cita en Arena 1. Celulares (por fin) abajo y sin grabar, saltos, manos arriba y sentir la música, y dejarse llevar por la magia que aún existe entre Cerati y compañía. Suenan también “Persiana americana” y “Un misil en mi placard” antes de darle pase a “Zoom”, otro tema que fue cantado solo por el público peruano, en esta especie de karaoke interdimensional, con visuales en el escenario hechos para lentes 3D que se repartían al ingresar al concierto.

Un cierre inolvidable

El holograma de Gustavo Cerati es el punto de mayor atractivo del show Ecos, el nuevo espectáculo de Soda Stereo.

Como el concierto casi transcurre sin pausas, la gente no se da cuenta que se va acercando el final. “Primavera 0” y “Prófugos parecen marcar el cierre de un concierto irrepetible e inolvidable. Pero una última sorpresa está por venir. Con las luces apagadas, los aplausos prolongados y los cuerpos un poco cansados por lo disfrutado, Charly y Zeta se han bajado del escenario y se han camuflado entre los asistentes para colarse en un mini escenario para cada uno de ellos. Alberty por un lado y Bossio por el otro y de repente…

“Ella durmió al calor de las masas

Y yo desperté, queriendo soñarla…”

“De música ligera”, el himno por excelencia de la banda argentina, marca el cierre de una noche perfecta. Gustavo ya no está, sí, pero qué bonito ha sido sentir su presencia, con su música, con su banda, con sus fans. ¿Que se repita? Yo no tengo dudas. Mi voto es que sí.