Por Miguel Rocca

Ayer, viernes 22 de mayo del 2026, a las 9:25 p.m en el Arena 1 de San Miguel, Gustavo Cerati nos dijo “¡Hola, Perú!”. Y entre gritos ensordecedores, un público emocionado comienza a recordar diciembre del 2007, cuando el trío de Gustavo, Charly y Zeta se apoderaba de Lima con su música. Es el regreso de Soda Stereo a nuestra capital.

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RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.