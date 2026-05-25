Durante tres noches, el escenario delArena 1 fue el epicentro de una fiesta cargada de emoción y nostalgia con la reunión de Soda Stereo. En su último show en Lima, los músicos celebraron con alegría y compartieron un llamativo video de agradecimiento a sus fans peruanos.
Durante tres noches, el escenario delArena 1 fue el epicentro de una fiesta cargada de emoción y nostalgia con la reunión de Soda Stereo. En su último show en Lima, los músicos celebraron con alegría y compartieron un llamativo video de agradecimiento a sus fans peruanos.
A través de la cuenta oficial de Instagram de Soda Stereo se compartió una serie de fotografías donde aparecen físicamente Zeta Bosio y Charly Alberti. Junto a ellos, se puede distinguir la figura del legendario Gustavo Cerati.
“¡Gracias Lima por estas tres noches increíbles! Los amamos”, fue el breve, pero significativo mensaje que acompañó la publicación de Soda Stereo en redes sociales. Como era de esperarse, en pocas horas el mensaje fue celebrado por sus fans y, hasta el cierre de esta nota, ya acumula más de 12mil ‘likes’ y decenas de comentarios.
En una publicación anterior, la cuenta oficial de Soda Stereo compartió algunas instantáneas de lo que fueron sus shows en Lima. “¡Recuerdos del futuro juntos! Gracias Perú por el amor de toda la vida”, escribieron en dicho post, que acumula más de 35 mil reacciones.
De esta manera, los fans que asistieron al concierto de Soda Stereo pudieron disfrutar de un show imperdible, cargado de los temas más emblemáticos de la agrupación. Canciones como “Prófugos”, “Ciudad de la furia” y “De música ligera” fueron de los más celebrados en el recinto durante las tres jornadas musicales.
La experiencia “Ecos” no es un tributo ni homenaje. Este show es calificado como la reunión del reconocido trío argentino, con el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.
Tras presentarse en Lima, Perú, la gira “Ecos” de Soda Stereo continuará su recorrido internacional en Norteamérica. Charly Alberti y Zeta Bosio llevarán el espectáculo en vivo a los Estados Unidos para una serie de shows en septiembre, que empieza el 10 de septiembre en el SAP Center en San José, California, y finaliza el 20 de septiembre en el Kaseya Center de Miami.
Todo se prepara para el cierre de 'Las mujeres ya no lloran', una de las giras más importantes de Shakira, que culminará en España. Muestra el estadio temporal para 50.000 personas por noche, con áreas verdes y zonas infantiles. Una experiencia inolvidable para los asistentes.