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Soda Stereo se despidió de Lima con tres fechas a ‘casa llena’ y un emotivo mensaje a sus fans. (Foto: Instagram / @sodastereo)
Soda Stereo se despidió de Lima con tres fechas a ‘casa llena’ y un emotivo mensaje a sus fans. (Foto: Instagram / @sodastereo)
Por Redacción EC

Durante tres noches, el escenario del Arena 1 fue el epicentro de una fiesta cargada de emoción y nostalgia con la reunión de Soda Stereo. En su último show en Lima, los músicos celebraron con alegría y compartieron un llamativo video de agradecimiento a sus fans peruanos.

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