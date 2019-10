Ante la noticia de que Soda Stereo volverá a los escenarios para realizar un tour en honor a su desaparecido líder y vocalista Gustavo Cerati, quien falleció trágicamente en setiembre de 2014, examinamos cinco bandas que sobrevivieron a la pérdida de su voz principal y continuaron en haciendo música.

5. Queen

Una de las bandas más populares y dinámicas de los 70, Queen, conformado por su vocalista y Freddie Mercury, así como Brian May, Roger Taylor y John Beacon, marcaron la música por décadas cambiando y combinando fácilmente estilos como el rock duro, el heavy metal e incluso la ópera.

Desafortunadamente, el 24 de noviembre de 1991 Freddy Mercury falleció de una neumonía, su organismo debilitado por una lucha de años con el sida.

A pesar de la pérdida, la agrupación continuó presentándose en conciertos en honor a Mercury, primero en 1992, en el que se unieron a Guns N' Roses, Elton John, David Bowie, George Michael y Metallica, entre otros. Cinco años después, volverían a actuar junto a Elton John en París y, en 1998, junto a Luciano Pavarotti.

Ese mismo año el bajista John Deacon se retiraría de la banda, pero los miembros restantes continuarían manteniendo el nombre de la banda vivo.

En 2009, para el 40 aniversario de la banda, Brian May y Roger Taylor aparecieron en el programa American Idol para interpretar "We Are the Champions" con los dos finalistas del concurso: Kris Allen y Adam Lambert. Su buena presentación llevó a que Lambert se convirtiera en un miembro no oficial de Queen y colaborara con el grupo en múltiples ocasiones.

4. AC/DC

Fundada por los hermanos Malcolm y Angus Young, esta banda australiana ha creado algunos de los temas más conocidos del rock and roll como "Highway to Hell" y "Thunderstruck".

Sin embargo, esta legendaria banda ha sido visitada por la tragedia en dos ocasiones. Primero con la muerte del vocalista Bon Scott en febrero de 1980, causada por envenenamiento por alcohol. Scott sería reemplazado por Brian Johnson.

Décadas después, en abril de 2014, Malcolm Young anunciaría su retiro de la banda luego de ser diagnosticado con demencia. El fundador terminaría falleciendo el 18 de noviembre de 2017. En esa ocasión la banda afirmó que seguiría tocando y, si bien tuvieron un retiro temporal de sus miembros Brian Johnson y Cliff Williams, en 2019 todo parece indicar que la legendaria banda está preparando un nuevo disco con todos los integrantes restantes.

3. INXS

La banda, inicialmente conocida como The Farris Brothers, fue fundada en 1977 en Sídney. Estaba conformada por el baterista Jon Farris, el guitarrista Tim Farris, el bajista Garry Gary Beers, el tecladista Andrew Farris, el saxofonista y guitarrista Kirk Pengilly y el vocalista Michael Hutchence.

Por más de 20 años la banda trabajó junta, soltando una decena de discos exitosos, antes de que Hutchence se suicidara en su cuarto de hotel a los 37 años.

Luego de su muerte, INXS continuó trabajando con varios vocalistas invitados, hasta que en 2004 incorporaron al cantante J.D. Fortune, asociación que duró hasta el 2011. Finalmente la banda se disolvería en 2012.

2. Lynyrd Skynyrd

Conocida por su rock and roll sureño, la banda formada en 1964 en Jacksonville, Florida, tuvo una prolífica década con canciones como "Sweet Home Alabama" y "Free Bird".

El 27 de octubre de 1977 la tragedia visitó la banda cuando el avión donde viajaban se quedó sin combustible, estrellándose y causando la muerte de seis personas, entre ellos el vocalista de la agrupación Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y el cantante Cassie Gaines.

Recién en 1987 la banda volvió a tocar, reuniéndose el exmiembro de la banda Ed King con los sobrevivieron el accidente Gary Rossington, Billy Powell, Leon Wilkeson y Artimus Pyle. El nuevo lineamiento incluyó también a Johnny Van Zant, hermano del fallecido vocalista.

La banda continuaría tocando hasta marzo de 2019, cuando Johnny van Zant anunciaría que el grupo realizaría un disco y tour de despedida.

1. Alice in Chains

Formada en 1987, la banda Alice in Chains destacó con temas "Man in the Box" y "Down in a Hole". En sus inicios la banda estuvo formada por el guitarrista y vocalista Jerry Cantrell, el baterista Sean Kinney, el bajista Mike Starr (quien sería reemplazado en 1993 por Mike Inez) y el vocalista principal Layne Staley.

A pesar de su éxito, o quizás a razón del mismo, Stanley cayó en la adicción a las drogas y en julio de 1996 tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una sobredosis de heroína. Esto llevaría a un pare de la banda, aunque sus miembros continuaron haciendo música tanto para Alice in Chains como colaborando con otras bandas.

Desafortunadamente, en abril de 2002 Stanley fue encontrado muerto en su hogar en Seattle. El fallecimiento causado por una sobredosis de cocaína y heroína.

A pesar de esto la banda se reuniría en 2005 para ayudar a las víctimas del tsunami que afectó al sur asiático en 2004. A partir de 2006 William DuVall reemplazaría a Stanley en la banda, que continúa tocando hasta la fecha.