“Somos una banda que no puede permitirse un mal día”: The Hives abrirá el concierto de My Chemical Romance en Lima

Cualquiera que haya visto a The Hives en vivo sabe que lo suyo es un caos perfectamente orquestado. Trajes en blanco y negro, canciones convertidas en himnos y un público que responde a cada gesto de un frontman que domina la escena, característica que la banda demostró tras su paso por la última edición del Vivo x el Rock.

“Somos una banda que no puede permitirse tener un mal día. Trabajamos el espectáculo tanto como las canciones y los discos. Cuando alguien del público sale de un concierto nuestro, queremos que esa experiencia le quede grabada por mucho tiempo”, explica Christian Grahn, baterista de The Hives, en entrevista con El Comercio.

Con su teatralidad característica, The Hives reafirman que el garage rock no envejece, sino que se reinventa en cada presentación arrolladora. (Foto: Dean Bradshaw)

En su próxima visita llegarán con una nueva producción, “The Hives Forever Forever The Hives”, su séptimo álbum de estudio y sucesor inmediato de ”The Death of Randy Fitzsimmons" (2023), el disco que marcó su regreso tras once años de silencio. Grabado en Estocolmo y producido junto a Mike D de los Beastie Boys, el álbum esconde tras de sí una declaración de intenciones, no solo por su sonido, sino también por lo que representa en su trayectoria.

Es la primera vez que publican dos trabajos con tan poca distancia entre uno y otro, una señal de que The Hives atraviesan por un gran momento creativo. “En cierto modo esto se hace más fácil porque tenemos más experiencia; en otro, todo se ha vuelto más difícil porque también hay más expectativas. Pero siempre es una lucha por la perfección, ahí es donde apuntamos”, comenta Grahn.

Rock sin concesiones

Desde finales de los noventa, The Hives encontraron una fórmula propia: hacer que un concierto de rock se viva como una fiesta. Su imagen cuidada y un repertorio de canciones directas al grano los convirtieron en referentes de la primera gran ola del rock alternativo en los 2000, compartiendo protagonismo con bandas como The Strokes o The White Stripes.

A diferencia de muchas agrupaciones de aquella época, que cambiaron de rumbo hacia otros géneros o se disolvieron en el camino, los suecos mantuvieron la esencia que los distingue. Cada disco ofrece matices nuevos, pero la base sigue intacta: guitarras rápidas, coros que se corean como en un estadio y un vocalista capaz de sostener la energía de principio a fin. “En esencia, el secreto para mantenerse vigentes es no romperse ninguna pierna, así no te pierdes giras, una vida saludable también ayuda”, bromea Grahn.

La banda sueca convierte cada gesto en manifiesto: provocación, elegancia y una energía escénica que los consagra como iconos indiscutibles del género. (Foto: Dean Bradshaw)

Con casi 30 años de carrera, la banda no teme a las comparaciones con su propio pasado. Al contrario, han hecho de esa tensión una manera de avanzar. “Nunca pensamos en evitar sonar como The Hives. ¡Eso sería absurdo! Amamos cómo suena la banda. Lo importante es que cada canción sea nueva, incluso cuando algunas ideas tienen más de una década esperando su momento”, añade el baterista.

Ese estilo, aparentemente simple, es lo que los mantiene vigentes. En una época marcada por tendencias pasajeras y la búsqueda de lo inmediato, The Hives apuestan por lo esencial: cinco músicos en escena entregándolo todo. “Solo quien haya ido a un concierto nuestro sabe de lo que somos capaces”, concluye Grahn.