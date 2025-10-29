La popular orquesta Son del Duke atraviesa un momento delicado tras la renuncia simultánea de tres de sus integrantes: Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos, conocido como “El Santeño”. Las salidas, anunciadas a través de comunicados personales en redes sociales, han sorprendido al público y dejado entrever que detrás del éxito musical existían tensiones internas que afectaban el clima laboral del grupo.

La cantante Ale Seijas fue la primera en pronunciarse. En un mensaje dirigido a sus seguidores, agradeció a la agrupación y al director Alex Duke por la oportunidad, pero mencionó que “existían situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda ”.

“Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional ”, escribió.Seijas añadió que se queda con los mejores recuerdos de su paso por el grupo y adelantó que pronto compartirá nuevos proyectos musicales.

Por su parte, Kassandra Chanamé confirmó su salida de Son del Duke con un comunicado donde aseguró que su experiencia en la agrupación estuvo marcada por “aprendizajes, algunos buenos y otros no tanto” .

“No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro” , señaló la artista, quien subrayó que su decisión fue tomada para proteger su tranquilidad emocional y porque “hay cosas que simplemente ya no se pueden seguir tolerando”.

Chanamé también dedicó unas palabras a sus seguidores: “Ustedes fueron la verdadera razón para seguir cada día, incluso en los momentos más difíciles”.

Finalmente, el animador Jairo Campos, conocido como “El Santeño”, confirmó su salida luego de dos años de pertenecer a Son del Duke.Su mensaje fue más escueto, pero no menos contundente:

“Muy agradecido con el dueño, amo y señor de Son del Duke. Gracias, Alex Omar Duque y su Son del Duke, a nadie más ”, escribió, generando especulaciones entre los seguidores sobre posibles roces internos.

Hasta el momento, la dirección de la agrupación no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, las declaraciones de los exintegrantes han provocado preocupación entre los fanáticos, quienes temen que esta triple salida afecte las próximas presentaciones del grupo.