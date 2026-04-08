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Resumen

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Atreverse tiene algo de vértigo, de salto al vacío y de fe. Luis Enrique lo sabe bien, porque cuando mira hacia atrás no entiende su carrera como una suma de aplausos, sino como una sucesión de riesgos asumidos. Por eso, al recordar el momento más valiente de su vida artística, no habla de premios ni de escenarios multitudinarios, sino de la decisión de creer en sí mismo y lanzarse, incluso con miedo.

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“Es la canción más difícil que he grabado en mi vida”, asegura el ex integrante de Sin Bandera sobre la versión en salsa de “Leave the door open”, tema que grabó con Jean Rodríguez y el percusionista peruano. También habla de su participación en el reality de canto de Latina y del nuevo disco que prepara con León tras separarse de Sin bandera.
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