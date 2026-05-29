El sonero peruano Luchito Muñoz anuncia el lanzamiento oficial de “Volver al Mañana”, su nuevo álbum de estudio que llegará este 29 de mayo a todas las plataformas digitales y en una edición especial en vinilo. La producción marca un hecho extraordinario para la salsa contemporánea al reunir a integrantes históricos de Seis del Solar, la emblemática agrupación que acompañó a la leyenda de la salsa Rubén Blades en una de las etapas más revolucionarias del género.

Con una propuesta que cruza salsa de avanzada, latin jazz, timba y hip hop, Muñoz presenta una obra ambiciosa que expande los límites tradicionales de la música tropical.

Más que un intérprete, Luchito Muñoz asume aquí el rol de arquitecto sonoro: cantante principal, arreglista, compositor e instrumentista. Junto al puertorriqueño Jim Donato quien se consagra como un compositor a tomar en cuenta dentro del ámbito de la música latina, construye un disco que apuesta por la sofisticación sin perder el pulso callejero y emocional de la salsa. El resultado es una obra de ocho cortes donde conviven virtuosismo, narrativa y una mirada contemporánea del género.

Uno de los momentos más trascendentales del álbum llega con “Llegando al Solar”, tema que reúne a los legendarios Oscar Hernández, Eddie Montalvo y Robby Ameen, pilares fundamentales de Seis del Solar y músicos esenciales en la evolución sonora de Rubén Blades.

La grabación nació a partir del tributo escrito por Muñoz en 2022, posteriormente elogiado por el propio Blades, generando así una conexión artística que hoy queda inmortalizada en estudio. La producción incorpora además un emotivo guiño al bajista Mike Viñas y una evocación al recordado Ralph Irizarry desde la percusión de Jhair Sala.

La portada de 'Volver al Mañana', el nuevo álbum de estudio de Luchito Muñoz

La dimensión internacional del proyecto se amplifica con nombres de peso dentro de la música latina y el jazz afrocubano. El reconocido saxofonista Ed Calle —quien ha trabajado con Frank Sinatra, Celia Cruz, Gloria Estefan y Juan Luis Guerra— comparte créditos junto al maestro cubano Giraldo Piloto y al percusionista Alexis Pututi. Desde Cuba también llegan las voces de Laraine Cañizares y Sada Walkiria, esta última además aportando un poderoso trabajo instrumental como cellista. A ellos se suma el talento peruano de Juan Luis “Percurey”, Cristian Romero y Dennis Shapiama, reafirmando el alto nivel técnico y artístico de la producción.

El álbum también encuentra espacio para la exploración sonora. “Pa’ que me quieras” mezcla influencias afroamericanas y afrolatinas junto al rapero estadounidense Key Beaux y un ensamble góspel de Nigeria, mientras “Déjate Amar” incorpora la identidad salsera del maestro peruano Tito Manrique y su agrupación Cosa Nuestra.

En canciones como “14 Rosas”, “Cómo, si antes” y “Sé que aún tú me sueñas”, el disco transita entre la salsa romántica, la timba elegante y la sensibilidad jazzística con arreglos minuciosos y una interpretación vocal cargada de intención.

“Este disco representa años de búsqueda musical, admiración por los grandes maestros y el deseo de crear una salsa sin límites, honrando la tradición, pero mirando hacia adelante”, señala Luchito Muñoz. “Volver al Mañana es el resultado de una hermandad artística entre músicos de culturas distintas y diverso modo de resolver la clave, que encontraron un mismo lenguaje en esta obra”.

Con músicos de Perú, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, México, Italia, Venezuela, Chile y Nigeria, “Volver al Mañana” se perfila como una de las producciones independientes más ambiciosas de la salsa contemporánea latinoamericana.

Más que un álbum, el proyecto funciona como una declaración artística sobre el presente y el futuro del género, dejando abierta además la posibilidad de una próxima gira internacional que tendría como punto de partida el Perú.

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