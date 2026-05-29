Resumen

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Luchito Muñoz presenta una obra ambiciosa que expande los límites tradicionales de la música tropical | Foto: Difusión
Luchito Muñoz presenta una obra ambiciosa que expande los límites tradicionales de la música tropical | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El sonero peruano Luchito Muñoz anuncia el lanzamiento oficial de “Volver al Mañana”, su nuevo álbum de estudio que llegará este 29 de mayo a todas las plataformas digitales y en una edición especial en vinilo. La producción marca un hecho extraordinario para la salsa contemporánea al reunir a integrantes históricos de Seis del Solar, la emblemática agrupación que acompañó a la leyenda de la salsa Rubén Blades en una de las etapas más revolucionarias del género.