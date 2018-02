Soompi Awards: ¿Qué fue lo mejor en K-Pop y doramas del año?

Los Soompi Awards, la más grande premiación internacional a lo mejor de la música y TV coreana del año, finalizó su etapa de votaciones, donde fans del K-Pop y doramas alrededor del mundo eligieron a los grupos y artistas del año, además de las actuaciones más destacadas en producciones de TV del país asiático.

Con sus ganadores a anunciarse en los próximos días, estos serán determinados por la cantidad de votos y puntuación acumulada en los ránkings musicales de Soompi, uno de los principales portales de noticias e información sobre cultura pop coreana.

Premios Soompi a lo mejor de la cultura pop coreana. (Fuente: YouTube)

El año pasado registraron más de 100 millones de votos de 139 países y entre algunos de sus ganadores estuvieron BTS, Twice, EXO, 2NE1 y el actor Lee Min Ho, también recordado por el drama "Boys Over Flowers". En esta ocasión, los presentadores confirmados de la entrega serán los grupos K-Pop Oh My Girl y Monsta X.

En la edición número 13, en alianza con Twitter, cuentan con icono dedicado al hashtag de la votación, Fuse TV entregará el premio al Video del Año, y colaboran con Zanybros, de las mayores productoras audiovisuales de Corea del Sur.

Cada categoría cuenta con quince nominados, y Soompi realizó a mitad de la votación un conteo de puntajes acumulados hasta entonces. Aunque no son resultados finales, los más populares a algunas de las principales categorías fueron:

MÚSICA

Mejor solista femenina

Heize

IU

Taeyeon

Mejor solista masculino

Baekhyun

G-Dragon

Taemin

Mejor grupo femenino

Blackpink

Gfriend

Red Velvet



Mejor grupo masculino

BTS

EXO

GOT7



Novato del año

Chungha

KARD

Wanna One

Canción del año

"DNA" - BTS

"Ko Ko Bop" - EXO

"Red Flavor" - Red Velvet

Álbum del año

"///" - Heize

"The War" - EXO

"You Never Walk Alone" - BTS

Artista del año

​BTS

EXO

GOT7

Popular en Latinoamérica

GOT7

Monsta X

Super Junior

Twitter: fandom del Año

#TeamBTS

#TeamEXO

#TeamGOT7​

DRAMAS

Mejor actor ídolo

Kai (EXO) - "Andante"

Key (SHINee) - "The Guardians"

​V (BTS) - "Hwarang"

Mejor programa de variedades

"It's Dangerous Beyond the Blankets"

​"Running Man"

"Weekly Idol"

Mejor reality musical

​"King of Masked Singer"

"Produce 101 Season 2"

"Stray Kids"

Mejor OST

"Goblin"

"Hwarang"

"Suspicious Partner"

Mejor actor de reparto

​Lee Dong Wook - "Goblin"

​Jung Hae In - "While You Were Sleeping"

​Ji Soo - "Strong Woman Do Bong Soon"

Mejor actriz de reparto

Yoo In Na - "Goblin"

​Go Sung Hee - "While You Were Sleeping"

​Esom - "Because This is My First Life"

Mejor pareja

"Strong Woman Do Bong Soon" - Park Bo Young & Park Hyun Sik

"While You Were Sleeping" - Suzy & Lee Jong Suk

​"Suspicious Partner" - Nam Ji Hyun & Lee Chang Wook

Actor del año

Lee Joon Gi

Lee Jong Suk

Park Hyun Sik

Actriz del año

​Park Bo Young

​Kim Ji Won

Suzy