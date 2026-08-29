Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán se presentarán el próximo 7 de noviembre en el Estadio Nacional como parte del Sound Music Fest 2026, concierto que también reunirá a DJs locales.

El reciento deportivo estará acondicionado con un escenario central, equipos audiovisuales, áreas gastronómicas y sectores de público divididos en VIP Experience (campo), tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte), además de los espacios Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen con capacidad para 10 personas.

La venta de entradas se realizará en la plataforma Joinnus a partir del martes 1 de septiembre. Previamente, los días 30 y 31 de agosto se habilitará una preventa con el 20 % de descuento para clientes Interbank.

En el caso de los palcos, la adquisición se gestionará mediante reserva por correo electrónico contacto@soundmusicpe.com.

Los precios de los boletos varían según la ubicación. La zona VIP Experience cuesta S/ 316.10 en preventa y S/ 399.48 en tarifa regular, mientras que las tribunas Occidente y Oriente tienen un costo de S/ 236.43 y S/ 298.80, respectivamente.

Finalmente, la Tribuna Apdayc (Norte) se comercializa a S/ 149.91 con descuento y S/ 189.46 en precio regular.

VIDEO RECOMENDADO: