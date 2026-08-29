Los boletos para este festival están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Los boletos para este festival están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán se presentarán el próximo 7 de noviembre en el Estadio Nacional como parte del Sound Music Fest 2026, concierto que también reunirá a DJs locales.

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