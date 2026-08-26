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Resumen

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En la serie “Soy Luna: Volver a Rodar”, Delfina es interpretada por Malena Ratner y Pedro, por Gastón Vietto. Ambos cantantes de la serie, viajarán a Lima para brindar un concierto en el marco del tour musical. (Foto: Disney+)
En la serie “Soy Luna: Volver a Rodar”, Delfina es interpretada por Malena Ratner y Pedro, por Gastón Vietto. Ambos cantantes de la serie, viajarán a Lima para brindar un concierto en el marco del tour musical. (Foto: Disney+)
Por Leslie A. Galván

En la serie “Soy Luna”, Delfina (personaje de Malena Ratner) se casa con Pedro, un cantante de su círculo de amistades. El mismo año en que se grabó la escena de la boda, la actriz argentina de 30 años pasó por el altar junto al cantante pop y actor José Giménez Zapiola, conocido como “El Purre” en el espectáculo argentino. “Me estaba casando dentro y fuera de la ficción”, se ríe Ratner desde Buenos Aires durante una entrevista virtual con El Comercio. Ella siente un extraño vínculo con su vida misma, una donde su carrera internacional despegó con la serie de Disney y continuó con años de trabajo y giras musicales con el elenco.

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