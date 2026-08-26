En la serie “Soy Luna”, Delfina (personaje de Malena Ratner) se casa con Pedro, un cantante de su círculo de amistades. El mismo año en que se grabó la escena de la boda, la actriz argentina de 30 años pasó por el altar junto al cantante pop y actor José Giménez Zapiola, conocido como “El Purre” en el espectáculo argentino. “Me estaba casando dentro y fuera de la ficción”, se ríe Ratner desde Buenos Aires durante una entrevista virtual con El Comercio. Ella siente un extraño vínculo con su vida misma, una donde su carrera internacional despegó con la serie de Disney y continuó con años de trabajo y giras musicales con el elenco.

"Soy Luna: Volver a Rodar” es la cuarta temporada de la serie de Disney+. Ya está disponible en la plataforma. (Foto: Disney+)

Estrenada en 2016, “Soy Luna” construyó una audiencia en Latinoamérica y Europa alrededor de Luna Valente, el patinaje, la música y el lugar para socializar conocido como ‘Jam & Roller’. Sus primeras tres temporadas llegaron a más de 59 millones de espectadores en la región. Además, la historia saltó a los escenarios, con una gira internacional que reunió a más de un millón de espectadores. Diez años después de su primera emisión, buena parte de aquel elenco regresa con “Soy Luna: Volver a Rodar”, una cuarta temporada de 12 episodios que suma nuevos personajes y canciones a los temas que forman parte de la memoria de sus seguidores.

¿Cuándo será el concierto de "Soy Luna" en Lima? Fechas “Soy Luna: Volver a Rodar” es la cuarta temporada de la serie de Disney . Ya está disponible en la plataforma.

“Soy Luna Tour, El Último Show” llega a Lima el 20 de noviembre en el Arena 1 de la Costa Verde.

“Mis expectativas de viajar a Lima son ir a comer rico y reencontrarnos en vivo”, dice Ratner sobre su próxima visita a Lima, en el marco del “Soy Luna Tour, el último show” que tendrá lugar en el Arena 1 Park en octubre. “La serie tiene algo muy lindo, pero no hay como el cara a cara con los fans que nos acompañan desde hace 10 años y también las niñas y niños de la nueva generación. Recuerdo mucho las giras anteriores que hicimos con ‘Soy Luna’ y fueron un sueño, pero también me pareció otra vida, porque éramos muy chicos y todo era muy nuevo. Yo era otra Malena. Ya con más edad, ahora lo vamos a poder disfrutar de otra manera”, agrega.

Malena Ratner es una actriz de 30 años. Ella regresa al elenco de "Soy Luna: Volver a rodar", cuarta temporada de la serie de Disney+. (Foto: Nicolás Viglietti)

Nuevas canciones en “Soy Luna: Volver a Rodar”

La primera temporada de “Soy Luna” mostró a Delfina “Delfi” Alzamendi como una antagonista, cuyo arco de redención se consolidó en la tercera temporada. Al inicio, ella tuvo un despertar romántico con su amigo Gastón, interpretado por Agustín Bernasconi. Juntos hacen las voces del cover “Corazón”, original de “Los auténticos decadentes”, pero después sus intereses amorosos cambiaron.

Agustín y Malena también se reúnen en otras melodías de la serie, como la principal, “Alas”. Esta última tiene en la voz en primer plano a Karol Revilla, protagonista de la serie.

En la gira musical, las canciones nuevas de la serie, como “Jet” y “Más linda”, tendrán espacio junto a las clásicas, entre estas, “Sobre ruedas” y “Valiente”. Malena guarda un lugar especial en su corazón para la letra de “Valiente”: “Eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Porque estás siempre en tu mundo. Eres quien decide su rumbo”. “Me parece muy linda, pero la que me trae muy buenos recuerdos es ‘Fush, te vas’, que me recuerda al trío de amigas en la primera etapa de mi personaje en la serie. Es muy divertida”, comenta.

Estas son las canciones inéditas de la banda sonora de “Soy Luna: Volver a Rodar”:

“Jet”, interpretada por Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda.

“Más linda”, interpretada por Karol Sevilla.

“Pasión”, interpretada por Ruggero Pasquarelli.

“A la misma meta”, interpretada por Michael Ronda.

“Peace of Mind”, colaboración internacional de Adrian Lyles y Karol Sevilla.

“De ti me enamoré”, interpretada por Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda.

“Mariposas”, interpretada por Karol Sevilla.

“Tenías que dolerme”, interpretada por Ruggero Pasquarelli.

“Mal”, interpretada por Karol Sevilla y Magalí Altamirano.

“Como una estrella”, interpretada por el elenco principal (Karol, Ruggero y Michael).

“Aún no te dije adiós”, interpretado por Agustín Bernasconi y Carolina Kopelioff.

Elenco de “Soy Luna” en Perú: ¿quiénes estarán en el concierto?

“Soy Luna: Volver a Rodar” retoma la historia de Luna (Karol Revilla) después de un accidente que la alejó de las pistas. Su regreso al Jam & Roller la enfrenta con viejos amigos y heridas que permanecen abiertas, mientras un villano oculto complica su camino. La temporada recupera al elenco original —Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto— y reúne a parte del equipo creativo de las entregas anteriores. El creador de la serie, Jorge Edelstein, figura en los créditos, mientras la guionista Martina Efrón y el director Martín Sabán participan activamente en la cuarta entrega.

Nina Simonetti, interpretada por Carolina Kopelioff, aparece junto a Eric, interpretado por el actor y cantante Jandino, en la cuarta temporada de "Soy Luna". (Foto: Disney+)

Hay algo particular en volver a una ficción juvenil después de casi una década. Los personajes cambian, pero también el público que los admira. “Es muy loco que hace diez años la gente no paraba de pedir la serie. Me levanto cada día viendo a alguien subiendo algo de ‘Soy Luna’”, comenta Carolina Kopelioff, quien interpreta a Nina Simonetti, también presente en la entrevista con este diario.

Kopelioff creció dentro de “Soy Luna” en su trayectoria como actriz. En los últimos años, la argentina sumó papeles en series de misterio y suspenso originales de plataformas: “En el barro”, de Netflix, y “Catedrales”, de Prime Video.

Sin embargo, el público se enamoró de Kopelioff por Disney. La historia de Nina estuvo marcada por Gastón. Encantado, el público los bautizó como “Gastina”. Los jóvenes vivieron un romance de idas y vueltas, pero eso terminó cuando la distancia volvió insostenible la relación. En la tercera temporada, Nina descubre un nuevo amor en Eric (interpretado por el actor y cantante Jandino), el joven asistente del Jam & Roller. En la cuarta temporada, su romance continúa con más planes a futuro.

“Estoy muy agradecida y no deja de sorprender el alcance de la serie en todas partes del mundo. La gente sí que la espera y la sigue disfrutando tanto. Hay un montón de comentarios obviamente, como quienes están de acuerdo con las tramas y quienes no. Pero está bueno, porque eso quiere decir que les importa lo que suceda con los personajes”, agrega Kopelioff.

La actriz tampoco cierra la puerta a trasladar ese reencuentro de la pantalla al escenario peruano. Aunque no figura en el elenco que viajará en el tour musical de la serie, dejó abierta la posibilidad. “Estoy ahí, terminando de ver si viajaré. Es la idea y, sí, ojalá que me pueda sumar. Ojalá que sí”, dice.

Para la gira “Soy Luna Tour, El Último Show” vuelven al escenario cinco protagonistas de la serie: Karol Sevilla, quien interpreta a Luna Valente; Michael Ronda, su mejor amigo Simón Álvarez; Ruggero Pasquarelli, el joven Matteo Balsano; Malena Ratner, como Delfina Alzamendi; y Gastón Vietto, como Pedro Arias.