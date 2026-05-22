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Resumen

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Susana Baca habla de la vida como quien acaba de volver de ella. No exagera. La ganadora de cinco Latin Grammys dice que el concierto que ofrecerá este 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional no será una presentación más. No solo porque coincidirá con su cumpleaños número 82, sino porque lo siente como un nuevo comienzo. “Me regresará por tercera vez a la vida”, asiente.

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