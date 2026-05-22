Susana Baca habla de la vida como quien acaba de volver de ella. No exagera. La ganadora de cinco Latin Grammys dice que el concierto que ofrecerá este 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional no será una presentación más. No solo porque coincidirá con su cumpleaños número 82, sino porque lo siente como un nuevo comienzo. “Me regresará por tercera vez a la vida”, asiente.

Baca habla de esos regresos como capítulos de una misma batalla. La primera vez fue durante la pandemia, cuando el miedo a la muerte se volvió una amenaza cotidiana. “Pensaba que en cualquier momento nos moríamos”, dice. La segunda llegó en el 2023, tras una intervención quirúrgica compleja. La tercera ocurrió un año después, cuando un paro cardíaco y un grave colapso multiorgánico volvieron a ponerla al límite.

Susana Baca acaba de sumar otro escenario emblemático a su carrera internacional. La cantante peruana fue confirmada en la programación oficial del SummerStage 2026, histórico festival de Nueva York. (Foto: César Campos)

“Sufrí mucho porque pensaba que no iba a volver a cantar. Le agradezco a la vida tener esta voz y no haberla perdido. Se quedó conmigo, y eso también fue gracias al cuidado especial que tuvieron los médicos”, cuenta Baca.

Canto vital

Esa voz que temió perder fue, paradójicamente, una de las señales que la trajo de vuelta. Baca cuenta que estuvo en coma, en cuidados intensivos, cuando los médicos le dijeron a su esposo, Ricardo Pereira, que rezara porque la ciencia ya no podía hacer más. Pero él no se resignó. Entraba a verla y, a escondidas, llevaba su teléfono para ponerle música junto a la almohada.

Una de esas veces eligió “Cariño”, el vals de Manuel Acosta Ojeda que ella suele cantarle desde el escenario mientras él la escucha entre el público. La canción, que para ambos guarda una complicidad íntima, hizo lo que parecía imposible.

“Cuando Ricardo me puso esa canción, abrí los ojos. A mí me salvó el amor de mi pareja, la gente que me quiere y oró por mí; también la ciencia y el doctor Pacheco, que es un ángel para mí. Él dice que el oído es el último sentido que se va cuando uno está perdiendo la vida. Esa música me hizo despertar y conectarme con todo lo que soy. ¿Te das cuenta de lo que significa para mí? La música es todo”, confiesa la cantante.

Voz espiritual

Esa relación casi física con la música explica también la forma en que Susana se prepara antes de cantar. Habla de silencios, de reunir fuerzas con sus músicos, de sentir al público al otro lado del escenario y de dejar que la voz haga su trabajo lentamente, como si entrara con cuidado en un lugar sagrado.

“Una vez, en España, una niña se acercó y me dijo: ‘Estoy viva gracias a usted. Su canto me sanó’. A veces me adjudican milagros; me han contado de un joven que estuvo muy enfermo, casi muriendo y que con mi música volvió a vivir”, comenta.

La espiritualidad ocupa un lugar importante en la vida de la ex Ministra de Cultura. Antes de salir al escenario, se encomienda a los espíritus que la acompañan, especialmente al de su madre y al de su hermana, a quien recuerda como “la dulzura andante”. También invoca a los músicos y artistas que marcaron su camino.

“Cuando canto a Chabuca, recuerdo los días que pasé junto a ella. Perderla fue muy doloroso para mí porque me acostumbré a quererla. A Violeta Parra también le canto, he leído su vida y he ido a buscar los lugares donde estuvo. Para mí es como una santita. Como dice Silvio, son los muertos de mi felicidad”, remarca.

Memoria viva

El 24 de mayo, en el Gran Teatro Nacional, Susana Baca celebrará sus 82 años con La música que llevo en mí, un espectáculo que funcionará como el soundtrack de su vida: las canciones que la formaron, las voces que la acompañaron y las autoras que marcaron distintas etapas de su camino.

“Es la música que forma parte de la historia de mi vida”, dice. Allí estarán Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chabuca Granda, Alicia Maguiña, Serafina Quinteras, pero también nuevas creadoras como Silvana Estrada y Natalia Lafourcade.

Será, en el fondo, una conversación entre todas las Susanas que ha sido: la joven que empezó a cantar a los 20 años, la artista que abrió camino en medio de silencios y censuras, y la mujer que hoy vuelve al escenario con más alma que nunca.

El concierto también tendrá una deuda saldada con el mundo andino. Baca ha convocado a jóvenes figuras como Laurita Pacheco y Wendy Sulca, además del multiinstrumentista ayacuchano Chano Díaz Límaco, para tender un puente entre tradición y nuevas voces.

Acompañada por 16 músicos y bajo la dirección de Ricardo Pereira, la galardonada artista, investigadora y memoria viva de la música afroperuana no quiere mirar su historia como una vitrina de recuerdos, sino como una materia encendida.

“Encontré piedras en el camino, por supuesto, pero remonté y seguí insistiendo porque sentí que esa era mi ruta. Ese era mi trabajo. Tenía que hacerlo”, narra.

Y todavía hay más por hacer. Susana Baca espera el documental sobre su vida realizado por Michelle Alexander, acaba de grabar la canción de apertura de la novela “Señora del destino” y trabaja en siete discos nuevos, entre ellos la continuación de “El viaje de la lengua” y un homenaje a Alicia Maguiña.

“El documental que está haciendo Del Barrio será un viaje hacia mis raíces. Tengo que ir hasta el Congo. Con eso ya te digo todo. Es una locura, pero linda”, cuenta. La producción busca recorrer su vida desde la niñez hasta hoy, aunque su estreno dependerá de los viajes pendientes y del proceso de grabación. “Ellos querían tenerlo para el próximo año, pero depende de que podamos terminar todo”, subraya.

El Dato Susana Baca ofrecerá el espectáculo “La música que llevo en mí” este domingo 24 de mayo, a las 7:00 p.m., en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.