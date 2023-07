La cantante estadounidense Taylor Swift ha lanzado su disco “Speak Now” con versiones regrabas de las canciones que presentó en 2010. Éxitos tales como “Mine” o “Back to december” salieron a la luz en la madrugada del 7 de julio.

Por otro lado, se incluyeron 6 canciones inéditas o, como indicó Swift, “from the vault”, es decir ‘sacadas del baúl’. Algunos de estos sencillos se grabaron en colaboración con la vocalista de Paramore, Hayley Williams y la banda Fall Out Boy.

¿Cuáles son las 6 canciones inéditas de “Speak Now”?

La nueva edición de Speak Now, conocida entre los fans como ‘la versión de Taylor’, está conformado por canciones escritas en su totalidad por la estadounidense, las cuales son:

Electric Touch (con Fall Out Boy) When Emma Falls in Love I Can See You Castles Crumbling(con Hayley Williams de Paramore) Foolish One Timeless

¿Por qué Taylor Swift grabó esta nueva versión de “Speak Now”?

La cantautora, nacida en Pensilvania, Estados Unidos en 1989, decidió relanzar las canciones de “Speak Now” con el fin de recuperar su música, luego de que el empresario Scooter Braun compró los derechos de autor del álbum que se publicó en 2010, lo que provocó que Swift perdiera la autoría legal.

¿Qué piensa Taylor Swift sobre “Speak Now” del 2023?

Por su parte, Swift, que tiene más de ochenta y tres millones de oyentes en la plataforma Spotify, ha comentado que este álbum regrabado representa la historia del crecimiento y superación.

“Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, sacudirse, volar y estrellarse”, escribió Taylor en su cuenta de Facebook.