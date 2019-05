Las Spice Girls adelantan detalles de su nueva gira en FOTOS

Están de regreso. Las Spice Girls, la 'girl band' británica que alcanzó la fama en los años noventa, volverá a los escenarios este viernes 24 de mayo con la gira titulada "Spice World Tour 2019".

Luego de más de una década en la que se enfocaron en proyectos personales, las artistas se unen para una gira de conciertos que las llevará por diversas ciudades del Reino Unido. Para adelantar un poco de lo que los fanáticos podrán ver en este tour, la banda compartió imágenes de sus ensayos a través de Twitter.



Un adelanto de lo que será el escenario de las Spice Girls. (Foto: Andrew Timms).

El Spice World Tour inicia este 24 de mayo en el Croke Park de Dublín. Recordemos que en la gira estarán presentes Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) y Geri Horner (Ginger Spice). Sin embargo, la gran ausente será la diseñadora Victoria Beckham (Posh Spice).



Las Spice Girls en los ensayos de su gira, "Spice World Tour". (Foto: Andrew Timms).

En diciembre del 2018, Beckham envío un mensaje de aliento a sus compañeras. "¡Hoy es un día especial para las chicas que anuncian las primeras fechas de giras desde que actuamos juntas en 2012! No volveré a unirme a mis chicas en el escenario, pero estar en las Spice Girls fue una parte muy importante de mi vida", expresó la artista en ese entonces.

DE VUELTA AL RUEDO

Paul Roberts, el coreógrafo de las Spice Girls, explicó cuáles fueron los retos de volver a guiar a la banda. "Tuvimos que investigar mucho en el catálogo de las actuaciones que las chicas habían hecho. Hay mucha nostalgia por las referencias de antaño", contó.

Él agregó detalles de lo que los seguidores podrán ver en escena: "El primer acto del show se llama 'Calling of the Worlds'. Queríamos hacer algo en donde representemos a cada una. [...] Así que tenemos a Baby (Bunton), Ginger (Halliwell), Sporty (Mel C) y Scary (Mel B) house, pero cada una tiene propio vocabulario de movimiento. Es realmente interesante y muy diferente a cualquier cosa que hayamos hecho antes".