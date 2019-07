Spice Girls: single "Wannabe" cumple hoy 23 años

Era 1996, Taiwán hizo su primera elección presidencial, la princesa Diana se divorció del príncipe Carlos de Gales y los DVDs se habían empezado a vender comercialmente en Japón. Entre esos eventos, casi silenciosamente en un inicio, un pequeño grupo juvenil llamado Spice Girls lanzó su primer single titulado "Wannabe", el resto es historia.

Pronto la canción fue un éxito y la agrupación, integrada por Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri halliwell y Victoria Beckham fueron lanzadas al superestrellato y solo un año después las hasta entonces desconocidas artistas tendrían su primer, y único, filme "Spice World".

La canción fue escritas por las integrantes del grupo en colaboración con Richard Stannard y Matt Rowe. La canción fue completada en 30 minutos con colaboración de cada una de las integrantes.

"A ellas se les ocurrieron todos estas partes diferentes, sin pensar en versos, coros o puentes, o que iba donde (...) Luego lo juntamos todo", mencionó Rowe en el libro "Wannabe: How the Spice Girls Reinvented Pop Fame".

"Wannabe" es una frenética canción que muestra sus influencias en el hip-hop y el rap. La letra cambia el papel usual de las canciones de amor hechas por mujeres, poniéndolas como protagonistas independientes y asertivas en control de su vida amorosa. También resalta la importancia de la amistad entre las mujeres por encima del enamoramiento.

Curiosamente "Wannabe" no fue la primera elección como single para debutar por los ejecutivos de Virgin Records, quienes querían algo con mayor aceptación mainstream como "Say You'll Be There" o "Love Thing". Sin embargo las Spice Girls se mantuvieron firmes, ya que sentían que la canción presentaba bien sus personalidades, y lograron salir triunfantes de este impasse.

En mayo de 1996 se lanzó el videoclip de "Wannabe". Dirigido por Johan Camitz y hecho en una sola toma, muestra a las chicas interrumpiendo una fiesta de alta sociedad con sus travesuras. Fue un éxito inmediato y escaló en los ránkings británicos rápidamente. A su estreno en los Estados Unidos en 1997 obtendría resultados igualmente impresionantes, manteniéndose al tope del Billboard Hot 100 por cuatro semanas.

Un mes después, el 8 de julio de 1996, "Wannabe" fue distribuido en el Reino Unido en dos formatos: CD y cassette, incluyendo también la canción "Bumper to Bumper".

La canción lanzó al estrellato a las Spice Girls y se lleva en gran parte el crédito para que su álbum debut, "Spice", vendiera 31 millones de copias alrededor del mundo, más que cualquier otro disco de una agrupación femenina en la historia.