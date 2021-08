“Spider-Man: No Way Home” se estrenará en diciembre de 2021 y los fans de todo el mundo están a la espera de esta tercera entrega protagonizada por el actor Tom Holland.

Todo indica que los fans no han podido esperar este primer vistazo de la esperada película y en redes sociales se filtró un avance de lo que sería la próxima entrega de superhéroes.

Ante esta situación, Sony Pictures no respondió a los comentarios de los cibernautas, pero los mensajes que incluían el video del presunto avance fueron eliminados con una declaración de derechos de autor.

“Los medios se han desactivado en respuesta a un informe del propietario de los derechos de autor”, se advertía a los usuarios de las redes sociales.

“Spider-Man: No Way Home”Aunque Marvel y Sony no han dado grandes detalles sobre la historia de “Spider-Man: No Way Home”, se sabe que la identidad secreta de ‘Peter Parker’ ha salido a la luz, lo que será un acontecimiento esencial en la historia que estará conectada con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Además, el héroe arácnido deberá seguir lidiando con las consecuencias tras los eventos sucedidos en “Avengers: Endgame”. Debemos tener en cuenta, que se han filtrado varias imágenes sobre el ‘merchandising’ de la película, lo que nos ha dado un adelanto sobre el posible cambio de traje del protagonista.

Las grabaciones de “Spider-Man: No Way Home” arrancó a mediados de octubre de 2020 en la ciudad de Nueva York. Aunque el rodaje tuvo lugar en Atlanta, no culminó hasta finales de marzo de 2021, donde también visitaron la ciudad de Los Ángeles e Islandia.

