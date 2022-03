El artista independiente Zantiago está por estrenar su primer EP. Con 27 años, el cantante capturó la atención de un público joven tras el lanzamiento de su disco ‘Géminis’. Ahora su meta es consolidarse como uno de los artistas peruanos que intentarán cambiar el estilo y la forma de hacer música en nuestro país.

En ese marco nace “Solar”, lanzamiento que, según Zantiago, le rinde un homenaje a su primer disco; pues, en ‘Géminis’, las canciones reflejan momentos tristes y felices de muchas etapas de su vida.

Portada de 'Géminis', primer disco de Zantiago Zapata. (Foto: Instagram itszantiago)

“El EP es una re-imaginación de ‘Géminis’, un disco que estaba lleno de culpa, lleno de tristeza en algunos momentos”, comenta.

“‘Solar’ es la nueva versión de mi primer disco porque me estoy reinventando al superar etapas difíciles de mi vida; por lo que cambié las letras y partes de muchas canciones en donde yo me hacía daño, donde me sentía culpable. Ahora en las nuevas versiones digo ‘ya no es por mi culpa’”.

Su single más importante seguramente es ‘Vino y Clonazepam’, es por ello que lo incluye dentro del EP, pero esta vez sus melodías logran ser acompañadas por la voz del cantante Stefano Grande, quien se hiciera bastante conocido tras su participación en La Voz Perú.

‘Solar’ incluirá siete canciones en total, incluyendo una nueva versión de ‘Perder el control’, junto a la cantante peruana Claudia Trucíos. ‘Astronauta’ y ‘Asesino suelto’ también se preparan para el estreno de ’Solar’, que tendrá una mezcla de electrónica, rock acústico, latín, reggaetón y pop.

¿Quién es Zantiago?

Zantiago Zapata actúa y canta desde los cinco años de edad. A los 20 años lanzó su primera canción, ‘Die Bitch’. Fue invitado por la Walt Disney Company en Latinoamérica para participar de una campaña por el mes del orgullo LGBTQ+ en junio de 2021. También es el gerente general de ‘Ruido Rosa’, productora audiovisual peruana que ha producido la serie web ‘¿Por qué no seguiste?’ y que se puede en YouTube.

Conforme a los criterios de Saber más

Lee también