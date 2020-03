Muchas celebridades latinoamericanas desfilaron por la alfombra verde de los Spotify Awards 2020, evento musical que se celebra en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Esta ceremonia premia a los artistas más escuchados y en los que se presentarán en vivo músicos nacionales e internacionales.

Esta gala la presentarán Danna Paola, Luisito Comunica, Franco Escamilla, Ángela Aguilar y Aislinn Derbez, quienes derrocharon glamour en la alfombra verde.

El género urbano y el reguetón son los estilos más escuchados en Spotify, por lo que no podían dejar de estar presentes en esta celebración de la música de referencia mundial.

“J Balvin, quien actualmente es el quinto artista más escuchado en Spotify a nivel mundial, Bad Bunny, en el número 24, o Karol G, con la posición 32 del ranking mundial y cuyo éxito más reciente, Tusa, está en el primer lugar de los charts de Latinoamérica” estarán presentes, expresó la organización en un comunicado.

Silvana Estrada, Daniella Spalla, Christian Nodal, Piso 21, Zion & Lennox, Zoé, Alemán, Cazzu y Nicki Nicole también ofrecerán su espectáculo durante la noche.

Karol está en México para formar parte de los Spotify Awards en donde tendrá una presentación, pero en su paso por este país la cantante se enteró de las marchas y protestas feministas que sucederán en el torno al Día Internacional de la Mujer y se declaró completamente a favor.

"Esa marcha que van a hacer me fascinó, salir a la calle y no solo eso sino eso de decir que al otro día no vamos a salir para que vean qué es un día sin nosotras, me parece bien. Yo estoy de acuerdo, creo que la única manera para hacerse escuchar es cuando todas las voces se vuelven una", expuso.

Karol, quien es una de las exponentes latinas del género urbano del que también forman parte artistas como Becky G y Natti Natasha, confesó que al ser mujer le “costó un montón más” hacerse un espacio en la música que sus compañeros hombres, pero que ahora las puertas están abiertas para todos.

“Cuando empecé a hacer música urbana estaba convencida de que como no había ninguna mujer iba a ser súper fácil y luego entendí por qué no había nadie, pero ahí tengo que darle todo el crédito a mi papá que siempre me metió en la cabeza que como te vale se te regresa, si te va a valer 100 millones de veces cuando lo consigas se te va a devolver 100 millones de veces más”, relató.