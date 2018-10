Spotify cumple 10 años y revela cuáles han sido los temas más escuchados de su historia

Ya han pasado 10 años desde que la plataforma de streaming Spotify se lanzó oficialmente. Esta compañía sueca de reproducción de música decidió celebrar su década de vida compartiendo una lista de los 10 temas más escuchados de su historia.



Con 35 millones de canciones en catálogo, Spotify se sigue presentando como el servicio de audio en línea "más popular del mundo", con una comunidad de 180 millones de usuarios.



Su desarrollo tecnológico arrancó en 2006, el lanzamiento oficial fue en 2008, con lo que se alteró la percepción fuertemente asentada de que la música había que descargarla para su disfrutarla.



Con el "streaming", el consumidor de música no está obligado a adquirir un disco completo, si lo único que le interesa es un tema, igual que cuando se publicaban álbumes y sencillos.

Por esta década de historia, Spotify ha decidido compartir las canciones, artistas y discos más escuchados en su plataforma.

El ránking de canciones más escuchadas a nivel mundial:

1. Ed Sheeran- "Shape Of You"

2. Drake - "One Dance"

3. The Chainsmokers - "Closer"

4. Post Malone -"Rockstar"

5. Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

6. Major Lazer - "Lean On" (feat. MØ & DJ Snake)

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee "Despacito" – Remix

8. Justin Bieber - "Love Yourself"

9. Justin Bieber - "Sorry"

10. The Chainsmokers - "Don’t Let Me Dow"

La canción más transmitida cada año desde el lanzamiento de Spotify

2008: The Killers – "Human"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra – "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – "Happy" – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

2016: Drake – "One Dance"

2017: Ed Sheeran – "Shape of You"

Infografía de Spotify y sus canciones, disco y artistas más escuchados en su década de creado. (Fuente: Spotify)

Los cantantes más escuchados en Spotify

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Los 10 primeros artistas en obtener un millón de reproducción en Spotify

1. Rihanna (2013)

2. David Guetta (2013)

3. Eminem (2013)

4. Kanye West (2014)

5. Avicii (2014)

6. Coldplay (2014)

7. JAY Z (2014)

8. Katy Perry (2014)

9. Drake (2014)

10. Pitbull (2014)

Los álbumes más escuchados en Spotify

1. Ed Sheeran – ÷

2. Justin Bieber – Purpose

3. Drake – Views

4. Ed Sheeran – x

5. Post Malone – beerbongs & bentleys

6. The Weeknd – Starboy

7. Drake – Scorpion

8. The Weeknd – Beauty Behind The Madness

9. Post Malone – Stoney

10. Kendrick Lamar – DAMN.

La artista femenina con mayor cantidad de reproducciones en Spotify

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Sia

4. Beyoncé

5. Nicki Minaj

6. Adele

7. Taylor Swift

8. Selena Gomez

9. Katy Perry

10. Shakira