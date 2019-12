“Shape of You”, de Ed Sheeran,“One Dance”, de Drake y “Despacito” de Luis Fonsi, son algunas de las cincuenta canciones que más se escucharon en la última década, según una lista que publicó Spotify en su plataforma.

A través de un comunicado, Spotify reveló que “Shape of You” es el tema musical más repetido de los últimos diez años, con 2.400 millones de reproducciones. En otras lista, la marca reveló que fue Drake el artista más escuchado de la década con su canción “One Dance”, la cual fue reproducida mil 700 millones de veces.

“Es probable que hayas descubierto nuevas canciones y podcasts desde 2010 a 2019, te hayas reencontrado con viejos favoritos y quizás incluso te hayas enamorado de uno o dos géneros nuevos. Es por eso que este año, no solo estamos trayendo de vuelta la experiencia anual personalizada “Tu 2019 en Música”, mostramos también lo que escucharon nuestros usuarios durante la última década” señaló la firma en el citado comunicado.

Cabe destacar que a finales de 2015, Spotify tenía menos de 100 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, una cifra que en 2019 llega a los 250 millones de personas según reveló la compañía.

Además de “Shape of You”, de Ed Sheeran, otros temas que han conseguido entrar a la lista del Top 50 son: “Danza Kuduro”, de Don Omar y Lucenzo; “Waka Waka”, de Shakira y Freshlyground; y las dos versiones de “Despacito”, de Luis Fonsi, Daddy Yankee (y Justin Bieber).





A CONTINUACIÓN, 20 DE LAS 50 CANCIONES QUE MÁS SE ESCUCHARON EN SPOTIFY EN LA ÚLTIMA DÉCADA, SIN ORDEN DE IMPORTANCIA.





“Call me maybe” - Carly Rae Jepsen - 2011

“Rolling in the deep” - Adele - 2010

Despacito - Luis Fonsi - 2017

“Shape of you” - Ed Sheeran - 2017

“Airplanes” - B.o.B feat Hayley Williams - 2010

“Grenade” - Bruno Mars - 2010

“Danza Kuduro” - Don Omar - 2010

Katy Perry - Dark Horse - 2014

“Uptown Funk” Mark Ronson feat Bruno Mars -

“Only Girl” - Rihanna - 2010

“On the Floor” - JLo feat Pitbull - 2011

One Dance -Drake - 2018

Lean On - Major Lazer - 2015

Somebody that i used to know - Gotye - 2011

“Wake me up” - Avicii - 2013

Summer - Calvin Harris - 2014

Waka Waka - Shakira - 2010

Cheap Thrills - Sia - 2016

“Cant hold us” -Mackemore & Ryan Lewis - 2013

“We are young” - Fun feat Janelle Monae - 2011