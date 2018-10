"A Star is Born": Lady Gaga revela nuevas canciones de la película

La cantante estadounidense Lady Gaga, protagonista de la película "A Star is Born", compartió en su canal oficial de YouTube alguans canciones de la banda sonora de esa cinta.

La estrella pop reveló las "I'll Never Love Again", "Is That Alright?" y "Maybe It's Time", en esta última el actor y director Bradley Cooper la acompaña.

"A Star is Born" supone el debut tras las cámaras de Bradley Cooper y cuenta cómo una joven cantante (Gaga) alcanza el estrellato mientras su pareja, un artista asolado por los fantasmas del pasado (Cooper), comienza a hundirse inexorablemente en el alcohol y las drogas.

Lady Gaga compartió el tema "I'll Never Love Again", el cual pertenece a la banda sonora de la película "A Star Is Born". (Video: YouTube)

Lady Gaga tras lograr un Globo de Oro por su participación en la serie "American Horror Story" le llegó la oportunidad de recuperar un sueño que dejó de lado a los 19 años.

Una docena de años, cinco álbumes y seis Grammy después, ha conseguido recuperar ese sueño gracias a la protagonista de "A Star is Born", un papel que antes interpretaron Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) y Barbra Streisand (1976) y para el que se barajó el nombre de Beyoncé.



Pero la entrada de Bradley Cooper como director en sustitución de Clint Eastwood llevó a un giro en el proyecto y el papel acabó en manos de Lady Gaga, que ha puesto mucho esfuerzo en una película para la que también ha compuesto la mayor parte de las canciones junto a Lukas Nelson (hijo de Willie Nelson).



Una interpretación para la que la cantante abandonó temporalmente su rubio platino por su castaño original y a la que se enfrentó sin maquillaje para dar vida a la joven Ally, una camarera y aspirante a cantante a la que una estrella del rock, Jackson Maine (Cooper), descubre una noche de borrachera.



Escucha aquí las otras canciones compartidas por Lady Gaga en su cuenta de YouTube.

EL DATO

La película "A Star is Born" ya se encuentra en todos los cines de nivel nacional.