Dentro de las varias canciones que se encuentran en el soundtrack de "A Star is Born", "I'll Never Love Again" es la más dramática, tanto por lo que ocurre en la película como por la tragedia personal que vivió Lady Gaga horas antes de cantarla.

Lady Gaga contó a Mashable que se disponía a grabar "I'll Never Love Again", tema que su personaje (Ally) canta luego de la muerte de su esposo (Jackson, interpretado por Bradley Cooper); ella recibe una llamada telefónica.

Lady Gaga compartió el tema "I'll Never Love Again", el cual pertenece a la banda sonora de la película "A Star Is Born". (Video: YouTube)

En la llamada le informan que una de sus mejores amigas, Sonja Durham, quien era paciente de cáncer terminal, se había puesto muy enferma. Gaga dejó todo en el estudio y fue de inmediato a ver a su amiga, pero llegó tarde. Sonja había muerto 10 minutos antes.

Sin saber qué hacer, los deudos le pidieron que haga lo que Sonja hubiese querido. "Ella me dio un regalo trágico ese día y me lo llevé al set y canté esa canción para Jackson y ella el mismo día", resaltó.

Lady Gaga resalta que el día de la grabación Bradley Cooper fue muy bueno con ella y le dijo que no se esfuerce si no se sentía bien. Pero ella continuó con su trabajo. "La vida es difícil, peor debemos mantenernos juntos. ¿Qué importa más que la fama y los premios? Lo que importa es el proceso del amor y la bondad. Creo que la estrella de esta película es el coraje humano, la valentía", añadió.

Considerando las crítica positivas y recepción de la audiencia para "A Star is Born", no sorprendería que Lady Gaga sea nominada por este tema al Oscar en la categoría de Mejor canción original. La respuesta llegará en unos meses.