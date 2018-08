Aretha Franklin: Stevie Wonder y Jesse Jackson visitan a la cantante en Detroit

Stevie Wonder y el líder de los derechos civiles de Estados Unidos Jesse Jackson visitaron a la leyenda del soul Aretha Franklin en su casa en Detroit, lugar al que también llegó el ex esposo de la artista Glynn Turman, informó el martes su portavoz.

"La reina del Soul", de 76 años, está recibiendo atención médica en su casa, de acuerdo a Gwendolyn Quinn, quien declinó dar detalles de la salud de Franklin aunque reconoció que "está gravemente enferma".

Franklin, famosa por canciones como "Chain of Fools" y "Think", tiene una relación profesional de larga data con Wonder, con quien actuó hace 13 años en los premios anuales Soul Train Lady of Soul en Pasadena, California.

Aretha Franklin "Chain of Fools". (Video: YouTube)

En su apogeo de las décadas de 1960 y 1970, Franklin dominó las listas de éxitos musicales con éxitos como "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Baby, I Love You", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" y "Respect". (Reporte de Peter Szekely. Editado en español por Javier Leira)