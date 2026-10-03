El plazo para enviar material terminó el 21 de agosto, por lo que las producciones que no fueron postuladas formalmente no pueden avanzar al proceso de nominación | Foto: Archivo
El plazo para enviar material terminó el 21 de agosto, por lo que las producciones que no fueron postuladas formalmente no pueden avanzar al proceso de nominación | Foto: Archivo
Por Redacción EC

Stray Kids no participará en el proceso de nominaciones de los Grammy 2027 luego de que JYP Entertainment, su agencia, confirmara que el grupo no presentó ninguna canción ni producción para ser considerada por la Recording Academy, decisión que se conoce semanas después de que BTS anunciara una medida similar.

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