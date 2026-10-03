Stray Kids no participará en el proceso de nominaciones de los Grammy 2027 luego de que JYP Entertainment, su agencia, confirmara que el grupo no presentó ninguna canción ni producción para ser considerada por la Recording Academy, decisión que se conoce semanas después de que BTS anunciara una medida similar.

El plazo para enviar material terminó el 21 de agosto, por lo que las producciones que no fueron postuladas formalmente no pueden avanzar al proceso de nominación ni aparecer en las papeletas de votación de los miembros de la Academia.

Sin embargo, JYP Entertainment no detalló las razones de esta medida y tampoco ha confirmado que esté relacionada con la nueva categoría de Best Asian Pop Music Performance, que debutará en la próxima ceremonia.

La decisión se produce, sin embargo, en medio de las críticas y cuestionamientos que ha generado este nuevo reconocimiento, creado para premiar interpretaciones de pop asiático.

Uno de los principales puntos de discusión es que esta categoría establece como requisito un “uso significativo” de un idioma asiático, una condición que podría dejar fuera algunas producciones recientes de artistas como BTS y Blackpink, cuyos lanzamientos más recientes tienen canciones en inglés.

“Nuestra principal prioridad es que nuestros fans estén felices”

Durante la presentación de su álbum This & That, los integrantes del grupo evitaron referirse directamente a la nueva categoría de los Grammy y a la controversia en torno a ella.

Hwang Hyun-jin señaló que los reconocimientos y los récords no son el principal objetivo de la agrupación. “Nunca hemos establecido los resultados de los premios o los récords como nuestro objetivo”, declaró, según BBC.

El integrante agregó que la prioridad del grupo está en sus seguidores: “Nuestra principal prioridad es que nuestros fans estén felices y satisfechos”.

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BTS también decidió no presentar material

La decisión de Stray Kids tiene como antecedente la postura de BTS, que en julio confirmó que tampoco presentaría música para ser considerada en los Grammy 2027.

Los integrantes del grupo explicaron entonces que preferían que su música fuera valorada sin una clasificación basada en su origen regional o idioma.

“Esperamos que la música sea escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser categorizada por región o idioma”, señalaron.

Las nominaciones a los Grammy 2027 serán anunciadas el 10 de diciembre, mientras que la ceremonia está programada para el 7 de febrero de 2027.