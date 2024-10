En una gala especial para celebrar el 50 aniversario de los American Music Awards en Los Ángeles, Estados Unidos, la agrupación surcoreana Stray Kids ofreció un imponente show cargado de emoción y mucha dinámica. En su presentación, la banda formada en 2017 rindió homenaje a los recordados NSYNC al ritmo de “Bye, bye, bye”.

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N y Seungmin, las estrellas de la banda K-Pop Stray Kids aparecieron sobre el escenario con chaquetas varsity bordadas, pantalones de cuero y botas militares, evocando el look de los años 2000. Ellos compartieron escenario con NSYNC.

Los artistas surcoreanos debutaron en la celebración de los 50 años de los AMA’s con un espectáculo en el que evocaron el estilo de los recordados NSYNC y su álbum “No strings attached”, cuya portada es recordada por mostrar a los cantantes como marionetas.

La presentación de Stray Kids formó parte de un homenaje a la boy band en un segmento especial que se realizó en la gala de los AMA’s 2024. Dicho espectáculo no solo significó un encuentro de dos épocas musicales, sino también una oportunidad para reafirmar la presencia de Stray Kids en el mercado estadounidense.

Como se recuerda, la colaboración entre Stray Kids y NSYNC fue revelada hace algunos días durante una entrevista con Billboard, donde los surcoreanos revelaron detalles de su debut en los American Music Awards.

En dicha entrevista, Felix, integrante de la agrupación de K-Pop, aseguró que compartir escenario con NSYNC es un hecho “muy memorable y especial”, reafirmando que existió una gran química con sus colegas durante los ensayos.

Cabe señalar que la gala especial de los AMA’s 2024 se transmitió por CBS y Paramount+. Además, el evento contó con actuaciones especiales de artistas como Raye, Mariah Carey y Gladys Knight, y apariciones sorpresa de figuras como Kate Hudson, Reba McEntire, Carrie Underwood y Jennifer Lopez.

