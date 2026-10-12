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Bruce Dickinson, además de ser músico, es piloto de aviones. (Foto: hosteltur.com)
Bruce Dickinson, además de ser músico, es piloto de aviones. (Foto: hosteltur.com)
Por Ángel Navarro Quevedo

La gente aún no entiende que somos una banda que cuenta la historia”, menciona Bruce Dickinson, quien asegura que el único motivo por el que Iron Maiden se mantiene es porque nunca iban al bar a tomar unas cervezas, sino al estudio a grabar. “Si todos hubiéramos empezado siendo amigos, nos habríamos separado hace mucho tiempo”, menciona, y medio siglo después de ese pacto profesional, la banda regresa a Lima el 17 de octubre para celebrar su nueva gira en el Estadio Nacional.

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