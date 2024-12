En su edición digital del 6 de noviembre, Rolling Stone en español presentó un artículo titulado “Artistas que debes conocer: Pascal”, en el que se destaca al cantante peruano Pascal André Marie Fernand Marchand Lañas, originario de Lima y nacido en el 2000. Su reciente sencillo, “Nos duele tanto”, alcanzó el Disco Platino tras superar los 9 millones de reproducciones en Spotify, y escaló hasta el puesto número 6 en la lista de las canciones más escuchadas. También logró penetrar en los primeros lugares en radios de México y Estados Unidos. Ante este éxito, surge la pregunta: ¿cuál será el próximo paso de este artista en ascenso que no podemos perder de vista? A continuación, él mismo nos lo cuenta.

Desde muy pequeño Pascal ha estado rodeado de música. A los 8 años, comenzó a tocar la guitarra, inspirado por su abuelo, un talentoso músico aficionado que le transmitió su amor por el arte. “Crecí viendo a mi abuelo tocar y cantar. Él tiene un cuaderno lleno de canciones que nunca grabó, y estoy considerando ‘robarme’ alguna”, dice entre risas.

Su pasión por la música se alimentó de diversas influencias. Mientras disfrutaba de las melodías de Disney Channel, también comenzó a tocar la flauta en la escuela, aunque esa experiencia no fue del todo grata. “La odié”, confiesa, pero al cambiar a la guitarra, todo cambió. A los 10 años, dio su primer paso en el escenario al participar en un concurso de talentos en su colegio, donde llegó hasta la semifinal. “El escenario era enorme, y esa experiencia me encantó”, recuerda.

Pascal estudió música en la Universidad de Berklee, en Estados Unidos, pero se retiró antes de culminar la carrera. (Foto: Giancarlo Ávila) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

El apoyo de su familia ha sido fundamental en su crecimiento personal y artístico. Su madre y hermanos siempre lo alentaron a seguir sus sueños y a luchar por ellos. “El apoyo de mi mamá me dio la libertad para seguir el camino que más feliz me hacía”, explica con gratitud. Sin embargo, su padre miraba su elección con desaprobación.

“Mi papá me decía que no servía para esto. Recuerdo que me llamaba para almorzar, y mientras compartíamos la mesa, me advertía que iba a morir de hambre, que acabaría siendo un drogadicto”, recuerda con nostalgia.

Chico con estrella

El esfuerzo y talento de Pascal han dado frutos. Recientemente, fue invitado a los Los40 Music Awards en España, donde tuvo la oportunidad de conocer a figuras como David Bisbal y Taylor Swift. Un día después, recibió la noticia de que había sido destacado en Rolling Stone como uno de los “artistas que debes conocer”. “Siento que he avanzado muchísimo en los últimos seis meses de una manera que no me lo esperaba”, asiente.

Su sencillo “Nos duele tanto” ha alcanzado el Disco Platino y ha llegado al puesto número 6 en la lista de las canciones más escuchadas en Spotify. “No es solo un esfuerzo mío, sino también de mi familia, mi equipo y la gente que me apoya”, afirma.

A pesar de los obstáculos, como la presión de la industria musical y las dudas de su padre, Pascal ha perseverado. Aprendió de sus experiencias, incluso de las negativas. “Hubo momentos en que pensé en tirar la toalla”, confiesa. “La industria es dura, y hay que prepararse artísticamente y mentalmente para no sucumbir”.

Una de sus metas más grandes es realizar un show en el Madison Square Garden de Nueva York y abrir puertas para otros artistas peruanos. “Hay muchísimo talento en Perú, solo que la gente, en la mayoría de casos, no los llega a conocer. Mi objetivo es cambiar esa realidad y darles la visibilidad que merecen”, remarca.

Además… Actualmente, Pascal cuenta con casi 400,000 oyentes en Spotify y una discografía de cerca de 18 sencillos, incluyendo colaboraciones con distintos artistas como KIKI, Adri Torron, Alkilados, entre otros. Su sencillo "Nos Duele Tanto" fue elegido para la banda sonora de la serie peruana "Los Otros Concha".