El trío forma parte de una nueva generación de productores peruanos que se gestó mediante tutoriales de YouTube, la comunidad virtual de DJs internacionales y la práctica obsesiva. “Aprendí tocando solo, moviendo las perillas hasta que salga bien. Es un proceso lento y sin ninguna instrucción formal”, dice Sebastián Mateo, que con solo 23 años posee canciones apoyadas y tocadas por músicos de renombre como David Guetta, Afrojack, Nicky Romero, entre otros.

“Aunque si los tres somos autodidactas es porque nos vimos forzados a serlo. Estamos en un país que no tiene un circuito profesional de música electrónica, y decirles a tus padres que quieres ser DJ es convertirte en la vergüenza de la familia”, apunta TolinchiLove, quien lleva más de 13 años en la movida y tiene como objetivo personal apoyar a los nuevos artistas para formalizar la industria. “En el pasado, algunos promotores nos trataron mal y subestimaron nuestro trabajo, pero hemos pasado de ser pagados con botellas de alcohol y unos cuántos dólares, a darle valor y rentabilizar nuestra creatividad”, agrega.

TolinchiLove destaca en la escena gracias a su conexión con el público y sets donde predomina el house y el dance. / JOEL ALONZO

Enfrentarse a la informalidad no fue ni será fácil, pero saben que esta vez tienen una gran herramienta de su lado: el masivo público que los respalda a través de las redes sociales. “Somos profetas en nuestra tierra. En el Perú nos quieren y tenemos ganado a nuestro mercado. Gracias a ese apoyo es que podemos exigir contratos y equipos en buen estado para nuestros shows, porque la gente paga eventos exclusivamente para vernos”, señala Ammo Avenue, mayor referente nacional de la escena underground. Junto a su tornamesas, él lleva casi una década recorriendo Europa y Latinoamérica y recientemente volvió al país tras su participación en el Ultra Brasil.

Reunidos en entrevista con El Comercio, hablaron de sus experiencias como DJs y productores, la escena de la música electrónica en el país, las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y más.

Ammo Avenue tiene canciones en sellos como Deeperfect, Black Book, Rawthentic y Repopulate Mars. / JOEL ALONZO

— ¿Cuánto influye las redes sociales y las plataformas de streaming en la difusión de su producción musical?

TolinchiLove: Ammo Avenue y yo estudiamos publicidad [Sebastián estudió Comunicaciones]; y aplicamos lo aprendido en nuestras carreras; eso es lo que nos ha diferenciado de las generaciones anteriores. Para nosotros, las redes sociales son nuestra herramienta más poderosa, sin ese apoyo no podríamos rentabilizar. Mis seguidores son los que me dan trabajo, no los productores, ya que ellos nos han desvalorizado y tratado mal desde siempre. Nuestro éxito es fruto de crear contenido de valor que interese al público. Estamos en un mercado libre, y eso significa que debemos esforzarnos más para destacar y valer lo que cobramos.

— ¿Cuánto tiempo pasó hasta vivir enteramente del trabajo como DJ?

Ammo Avenue: Yo trabajaba como publicista inicialmente, pero el horario de oficina me impedía ir de gira o encerrarme a producir en el estudio. Alcanzar cierto nivel de popularidad me costó años y no soy de la idea de abandonar todo por seguir mis sueños. Primero debía asegurarme, y recién cuando el promedio de mi salario como artista se igualó al de mi labor como oficinista, me tomé un año sabático para experimentar a tiempo completo con la música.

TolinchiLove: Me veo reflejado en él porque yo era director de comerciales, entonces decirle a mi mamá que abandonaría todo para que me paguen con dos cajas de Red Bull no tenía sentido. Así que también tomé un año de prueba, sabía que debía posicionarme.

— ¿Y cómo se logra esta transición de ser pagado con bebidas a tener un salario más consistente?

Ammo Avenue: Como artistas de música electrónica, tenemos dos caminos: ser DJ o ser productor. En el segundo caso, cuando un músico como Fisher toca mis canciones, me otorga créditos y de ese modo me construyo un nombre. Aunque, por más que los temas estén bien posicionados, no se suele ganar mucho dinero. Incluso las canciones más populares no superan los 5 mil dólares de ganancia, que claro, no es poco, pero tampoco es un sueldo fijo como para asegurarme el futuro.

Sebastian Mateo: Aparte, ese pago solo te lo dan seis meses después de publicada la canción y con los años recibes poco o nada. Por lo que en resumen, el camino [para rentabilizar efectivamente] es: hacer buenas canciones, ser escogido por los mejores sellos, colaborar con grandes artistas, volverte famoso y lograr tocar en mejores eventos.

TolinchiLove: Claro, si nos preguntamos: “¿Cómo se hace plata ahora?”, es con las giras. Nadie hace dinero con hits musicales. Por eso mi camino es contrario a ellos dos. Tengo canciones en diferentes sellos, pero sobre todo la gente me conoce por mis presentaciones. Por ejemplo, mi show en el Ultra ha funcionado bien, y eso significa trabajo de acá a cinco años seguidos. Los nuevos videos de esta edición ya son un éxito.

Sebastián Mateo es el creador de electro house más escuchado del país. / Joel Alonzo

— ¿Adquieren licencias de autor para evitar infrigir la propiedad intelectual en sus espectáculos en vivo?

Ammo Avenue: En algunos casos, los promotores se me acercan con una lista de Apdayc para que les diga con anticipación que voy a tocar [y paguen lo que corresponde], pero yo no lo sé con seguridad porque improviso sobre la consola. De hecho, hay una tesis de la Universidad de Lima que reconoce al DJ Set como expresión de la libertad de creación artística, a pesar de que usemos fragmentos de otras canciones y vocales de alguien más.

Sebastián Mateo: Existen parámetros establecidos también. Por ejemplo, si usamos la voz de Bad Bunny en un track por más de seis minutos, YouTube lo reconocerá como plagio. Aunque también hay casos que se escapan de esta norma. Al haber tantos vacíos legales, el tema se vuelve complejo.

TolinchiLove: El EDM nace del arte del sampling (usar fragmentos de un tema para crear otro) y eso nos convierte en los piratas de la música. Aquí en Perú no existe una legislación que incentive la creatividad de los DJs, y por el contrario, buscan cortar nuestros eventos.

— ¿Qué habilidades necesitaría un DJ peruano para destacarse a nivel global?

Sebastián Mateo: Una gran forma de aumentar tu valor es aprender inglés, ya que la comunicación con disqueras y promotores extranjeros generalmente se desarrolla en ese idioma. Tengo amigos talentosos con carreras estancadas porque no pudieron sumergirse en este mundo que, desde la terminología, anticipa lo que viene. Remix, mashup, loop, scratch, sampler y más forman parte de la nomenclatura de la escena.

TolinchiLove, Ammo Avenue y Sebastián Mateo se presentaron en el escenario principal del Ultra Perú 2023. / JOEL ALONZO

Ammo Avenue: Para mí es necesario que piensen en descentralizarse. Anteriormente, las fiestas se centraban en Lima, en cambio ahora tenemos artistas que se proyectan en otras provincias, como J Balvin en Arequipa o Los Fabulosos Cadillacs en Trujilo. Los DJs que vienen ya ven al país como un circuito de dos o tres ciudades, lo cual es más rentable para el promotor, los locales y también para uno, porque nos llaman a tocar y tenemos más fechas. Pero el trabajo no es simplemente ir, porque sino te encuentra solo con un puñado de personas. La labor parte desde la promoción conjunta y constante a través de redes sociales para llegar a más público.

TolinchiLove: Claro, además de ser artista, también se debe tener una visión de negocio. Aprender correctamente a gerenciar y administrar tu carrera. Pelearse y pedir pagos adelantados o un contrato. Siempre pueden preguntarnos por interno acerca de cuánto cobrar, la confiabilidad de algún promotor o el trato con disqueras. Como dijimos, el sindicato invisible existe, nos hemos visto obligados a hacerlo intrínsicamente.

— ¿Y cómo ven la inclusión de las inteligencias artificiales en la música electrónica? ¿Será una habilidad más?

Sebastián Mateo: Aún no lo uso, pero he visto que ya ha dado sus primeros pasos en la música electrónica. No de forma especializada, pero ya existen IAs que arman beats o progresión de acordes de forma automática e inspirándose en otros artistas. Si lo hacen más accesible para productores y músicos, yo lo usaría. Así como hace muchísimos años, Queen o The Beatles empezaron a utilizar elementos electrónicos en su música y la gente los satanizaba por ello, estoy seguro de que, en el futuro será un instrumento más.

Ammo Avenue: También creo que será una nueva herramienta. Definitivamente no reemplazará la genialidad que puede crear una persona en vivo, ya que, por más criterio que tenga, los artistas no son sustituibles.