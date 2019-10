Choi Jin-Ri (Sulli), miembro de la agrupación femenina F(x), fue encontrada muerta en su apartamento de Seongnam este lunes. La policía encontró una nota escrita a mano en la casa de la cantante, en la que expresaba sus sentimientos. Aunque los investigadores prefieren no catalogarla como una “nota de suicidio”, las emociones de la también actriz demostraban una aparente depresión.

Caso similar sucedió hace dos años, cuando el cantante Jonghyun de la ‘boyband’ SHINee se suicidó en la habitación de un hotel de Seúl el 18 de diciembre del 2017. La policía sucoreana encontró una pastilla de carbón quemándose en una sartén; un método corriente de suicido en Corea del Sur, una sociedad extremadamente competitiva que tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo.

Como se recuerda, Jonghyun asistía a terapias para tratar la depresión que sufría. Sin embargo, el exceso de trabajo y las pretensiones perfeccionistas que tenía sobre sí mismo impulsaron su trágica decisión.

“Estoy quebrado por dentro. La depresión que me comía lentamente ha terminado de tragarme por completo”, dijo Jonghyun en una carta que le envió a la cantante Nine9, una de sus mejores amigas.

LA EXIGENTE INDUSTRIA DEL K-POP

Los testimonios de personas cercanas a Sulli y Kim Jonghyun coinciden en que su decisión pudo estar motivada por la baja apreciación del logro personal, de sentimientos de insuficiencia y demás síntomas de la depresión, sin embargo, evocan además a los diversos problemas atravesados por ídolos tanto del entretenimiento surcoreano como a nivel mundial.

Corea del Sur es una de las naciones con el mejor desempeño educativo y avances tecnológicos en el planeta, en buena parte debido a contar con la alta exigencia como uno de sus pilares. A su vez, es también uno de los países que encabeza las tasas de suicidios en adolescentes, quienes deciden dejar este mundo citando las presiones ejercidas sobre ellos.

Al mismo tiempo, la industria del entretenimiento no se distancia de este escenario. Los ídolos coreanos son entrenados desde muy jóvenes en las agencias promotoras de grupos, donde la competencia atravesada en la escuela por ser de los estudiantes más destacados se repite. Y cada vez se observa una creciente tendencia por estrellas más jóvenes, tanto en el continente asiático como fuera de él.

Los miembros del establecido grupo Super Junior, ya adentrados a los 30 años pero aún con sus habilidades a punto, son referidos ya como personas demasiado mayores para el negocio. Existe ciertamente una saturación de grupos jóvenes “compitiendo” al mismo tiempo. BTS también alude al temor por la sensación de vacío experimentado tras un espectáculo en su canción “Young Forever”: “El estruendoso aplauso, no puedo ser dueño de él por siempre”.

Recientemente, una de las vocalistas de CocoSori, dueto pop que no resultara exitoso, fue sujeto a controversiales comentarios por parte del gestor de grupos como BIGBANG y BLACKPINK, Yang Hyunsuk de YG Entertainment, que merecieron la ira de los internautas. “¿28 no es para un ídolo edad de retirarse? CocoSori fue un fracaso, ¿verdad? Has hecho demasiadas cosas y no has tenido éxito en ninguna, no creo que estés en posición de divertirte".

ALTOS NIVELES DE PRESIÓN

Seo Jiwon fue de los primeros ídolos coreanos en quitarse la vida con 19 años, bajo temor de fracaso con su segundo disco . Según fuente de la actriz Jung Dabin, quien se suicidara en 2007, esta se encontraba deprimida por la falta de trabajo y ataques verbales a su físico. La actriz y cantante U;Nee también se suicidó por ahorcamiento ese año, con conocidos aludiendo a una depresión por críticas en internet.

Y aún con las cifras, este no es problema exclusivo del país asiático. Numerosas estrellas occidentales iniciaron caminos de autodestrucción hasta concretar su muerte. Más allá del nivel de presión impuesto en distintas sociedades, el problema principal sobre el cual estos casos hacen enfoque para su urgente e inmediata atención, y que aún parece ser tabú, es el de la salud mental.

El país asiático es también lugar en el cual contar con historial de tratamiento psicológico o psiquiátrico es contundente peso en contra para la obtención de trabajo. Uno de los factores en los que los conocidos de Jonghyun y Sulli concuerdan, además, es que aunque ambos eran personas sensibles, esperaban que lo que creían una tristeza pasajera “mejorara”, y no vieron venir su desenlace.