Presentarse en el Super Bowl es una de las metas que decenas de artistas desean tener. Estar en el mayor evento estadounidense es una gran ventana para la consagración musical. Sin embargo, fue en el 2019 que varios cantantes se negaron a participar del evento por la controversia racial desatada en 2016 por el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick.

Estrellas como Rihanna, Pink o Cardi B se negaron a suceder a Madonna, Michael Jackson o los Rolling Stones en el espectáculo del intermedio, que busca entretener a más de 100 millones de telespectadores que se esperaban el partido final entre New England Patriots y Los Angeles Rams en el 2019.

Como se recuerda, la NFL, liga de fútbol de Estados Unidos, busca ponerle fin al debate provocado en el 2016 por Colin Kaepernick. El exmariscal de campo de San Francisco se arrodilló durante el himno de Estados Unidos, para denunciar la brutalidad policial contra los afrodescendientes.

“No voy a levantarme y mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra y de color. Para mí, esto es más importante que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado”, expresó el deportista.

En 2018 la NFL amenazó con multar a jugadores y equipos que no estuvieran de pie durante la entonación del himno de Estados Unidos.

Antes de que la agrupación Maroon 5 fuera oficialmente la banda que amenizaría el medio tiempo del Super Bowl, otros artistas rechazaron presentarse, en apoyo a Kaepernick y como protesta no solo al racismo, sino a las medidas tomadas por la entidad deportiva.

Figuras como Rihanna, Jay-Z, Cardi B y Pink fueron algunas de las figuras de la industria musical norteamericana que se negaron a participar en el show de medio tiempo.

La controversia en el 2020

La organización pro derechos animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) denunció que su anuncio publicitario fue prohibido y que no será transmitido durante el Super Bowl por hacer referencia a las protestas realizadas por Colin Kaepernick.

En el video se puede apreciar como a varios animales arrodillándose mientras se escucha el himno de Estados Unidos de fondo.