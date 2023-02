La noche más importante del deporte en los Estados Unidos vuelve este 12 de febrero cuando los Kansas City Chiefs se enfrenten a los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en el del Super Bowl LVII.

Y si bien muchos de los aficionados a este deporte disfrutarán del choque entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para determinar quién merece levantar el trofeo del campeonato, para otros la principal atención de la velada será el show de medio tiempo, un renombrado espectáculo que a lo largo de los años ha sido protagonizado por artistas musicales del calibre de Paul McCartney, los Rolling Stones, Prince, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Jennifez Lopez y Shakira.

El retorno de la Rihanna

Este espectáculo de este año es materia de particular anticipación, pues estará encabezado por Rihanna, una reina del pop que termina este domingo sus siete años de ausencia de los escenarios y que lo hace a menos de un año de haber dado a luz a su primogénito.

Todavía hay pocos detalles sobre en qué consistirá el show de 13 minutos a cargo de la cantante barbadense, quien deberá elegir de sus ocho discos y 17 años de carrera qué canciones merecen ser cantadas en uno de los mayores escenarios del mundo.

“Hicimos un buen trabajo reduciendo la lista de canciones”, reveló en una conferencia de prensa. “Probablemente han habido 39 versiones del setlist hasta el momento. Cada pequeño cambio cuenta”

Por lo que ha dicho, el espectáculo servirá para que Rihanna muestre sus raíces caribeñas. “Es una gran parte por lo que es importante que haga este show. Representar mi país, Barbados. Representar a las mujeres de color en todos lados. Es realmente importante”, indicó.

Otra gran interrogante es si el ídolo pop presentará música nueva. Si bien Rihanna lanzó recientemente la canción “Lift Me Up”, que forma parte de la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”, el último álbum que lanzó fue “Anti” en 2016, por lo que los fans de la artista esperan con antelación su rumoreado noveno disco.

Lo que la artista sí adelantó es que buscará expandir sus horizontes musicales con su nueva música. “Me siento abierta a explorar, descubrir, crear cosas nuevas, diferentes, fuera de lo común, raras. Puede que nunca tengan sentido para mis fans... Quiero divertirme con la música”, afirmó.

Otros artistas

Si bien Rihanna es la estrella del show, no será la única celebridad que estará presente durante el Super Bowl LVII. Antes de que comience el juego Sheryl Lee Ralph, estrella de la comedia “Abbott Elementary” cantará la canción “Lift Every Voice and Sing” , mientras que el cantante de country Chris Stapleton estará a cargo del himno nacional estadounidense “The Star-Spangled Banner”. Lo acompañará el actor Troy Kotsur, estrella de la película “CODA”, quien interpretará la canción mediante la lengua de señas americana. Por último, el músico de R&B Kenneth ‘Babyface’ Edmonds interpretará la canción “America the Beautiful”.

¿A qué hora será el Super Bowl y el show del medio tiempo?

El Super Bowl LVII comenzará a las 6:30 p.m. hora del este, el cual se traduce a la misma hora en el Perú. Aquí una lista del tiempo de inicio en otros países:

Hora del Pacífico: 3:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Hora del este: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

España: 12:30 a.m. del 13 de febrero

Determinar cuándo será el show de medio tiempo es un poco más difícil debido a que depende del partido de fútbol, pero se puede estimar que ocurrirá entre las 8 y 9 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl?

El Super Bowl estará disponible por los canales de cable ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Adicionalmente, suscriptores de Star+ en la región podrán ver el espectáculo en vivo a través de la plataforma de streaming.

¿Qué más ver en el Super Bowl?

Considerado la mayor vitrina del mundo, el Super Bowl reúne a las mayores marcas del mundo en multimillonarias publicidades, incluyendo el lanzamiento de tráilers para las mayores películas del momento.

Aquí una lista de las cintas que se presentarán durante el juego: