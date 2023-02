En una de las veladas más esperadas del año, la noche del 12 de febrero será marcada por el regreso de Rihanna a los escenarios, un espectáculo que promete opacar el choque entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en el Super Bowl LVII.

La cantante de Barbados será la protagonista del show de medio tiempo de este año, un prestigioso lugar que antes ha pertenecido a artistas de la categoría de Paul McCartney, los Rolling Stones, Prince, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Jennifez Lopez y Shakira.

El espectáculo de esa noche es materia de particular anticipación por los fanáticos de Rihanna, ya que esta marca el fin de sus siete años de ausencia de los escenarios, mientras se concentraba en proyectos empresariales y en el nacimiento de su primogénito hace menos de un año.

Todavía se sabe poco de los 13 minutos que la artista pasará sobre la tarima y el ‘setlist’ del mismo es materia también de especulaciones y conjeturas. Con más de 17 años de carrera y ocho discos ya publicados, RiRi tiene bastantes temas que elegir y algunos como “Diamonds”, “Run This Town”, “Don’t Stop the Music” y su más reciente éxito “Stay” están voceadas para ser incluidas en el show.

Rihanna dijo haber modificado la lista de canciones para la presentación del Super Bowl unas 39 veces.

Sobre este tema la artista nos ha dado algunas pistas en una reciente conferencia de prensa, señalando que el espectáculo - cuyo setlist ha tenido 39 versiones- servirá para muestre sus raíces caribeñas. “Es una gran parte por lo que es importante que haga este show. Representar mi país, Barbados. Representar a las mujeres de color en todos lados. Es realmente importante”

Esto sin tomar en cuenta de que Rihanna pueda elegir tocar alguna canción inédita de su esperado noveno álbum. Estas canciones podrían ser muy diferentes a lo que están acostumbrados sus fans y la ‘reina caribeña’ ha afirmado su deseo de expandir sus horizontes musicales: “Me siento abierta a explorar, descubrir, crear cosas nuevas, diferentes, fuera de lo común, raras. Puede que nunca tengan sentido para mis fans... Quiero divertirme con la música”, afirmó recientemente.

Invitados musicales

Al igual que el ‘setlist’, queda en un profundo misterio quiénes acompañarán a Rihanna en el escenario como artistas invitados, una tradición de los shows de medio tiempo del Super Bowl. Entre las colaboraciones que podríamos esperar está A$AP Rocky, actual pareja y padre de su hijo de ocho meses, con quien ha tenido varias colaboraciones a lo largo de los años.

También podría compartir el escenario con alguien de Roc Nation, la agencia fundada por Jay-Z que ayudó a descubrirla en los comienzos de su carrera. Por supuesto, Rihanna podría obviar esta tradición y realizar el espectáculo sola, como lo hicieron The Who en 2010 y Lady Gaga en 2017.

Super Bowl 2020. Bad Bunny y J Balvin acompañaron a Jennifer López y Shakira durante el espectáculo de ese año. (Foto: AFP/ Reuters.) / MIKE BLAKE

Los que sí están confirmados para aparecer son otros artistas antes del comienzo del show. Sheryl Lee Ralph, estrella de la comedia “Abbott Elementary” cantará la canción “Lift Every Voice and Sing” , mientras que el músico de R&B Kenneth ‘Babyface’ Edmonds interpretará la canción “America the Beautiful”.

Por último, la interpretación del himno nacional estadounidense “The Star-Spangled Banner” recaerá en el cantante de country Chris Stapleton, quien estará acompañado por el actor sordo Troy Kotsur, dándole a la canción patria una interpretación en la lengua de señas americana.

¿A qué hora será el Super Bowl y el show del medio tiempo?

El Super Bowl LVII comenzará a las 6:30 p.m. hora del este, el cual se traduce a la misma hora en el Perú. Aquí una lista del tiempo de inicio en otros países:

Hora del Pacífico: 3:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Hora del este: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

España: 12:30 a.m. del 13 de febrero

Determinar cuándo será el show de medio tiempo es un poco más difícil debido a que depende del partido de fútbol americano, pero se puede estimar que ocurrirá entre las 8 y 9 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl?

El Super Bowl estará disponible por los canales de cable ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Adicionalmente, suscriptores de Star+ en la región podrán ver el espectáculo en vivo a través de la plataforma de streaming.

La mayor vitrina

Como uno de los espectáculos deportivos y musicales más esperados del año, el Super Bowl es también caracterizado por su suntuosa y elaborada publicidad protagonizadas por celebridades y en la que las marcas gastan fortunas por medio minuto al aire, llegando este 2023 a los US$7 millones por 30 segundos al aire. Para entender la importancia de este evento, El Comercio consultó con el publicista peruano Daniel Lobatón, COO de la agencia Saatchi & Saatchi NY y ganador de un Cannes Lions.

“Para contextualizar, el Super Bowl te da una audiencia de 100 millones de personas. Además, a través de los años, se ha convertido en el escenario más grande del entretenimiento”, señala Lobatón. “Con los años, la publicidad se ha convertido en parte del show. Todos esperan ver ese comercial del que todo mundo, sobre todo la prensa, va a hablar al día siguiente.”

Es esta posibilidad de formar parte del evento lo que justifica los altos precios que pagan las marcas, aunque solo gastar fortunas no garantiza una victoria en el Super Bowl.

“Lo importante como siempre es una buena idea. Pero creo que a diferencia de comerciales ‘normales’, lo importante es encontrar una ejecución que sea tan espectacular como el mismo Super Bowl”, consideró Lobatón.

“Eso no significa que se necesita pagar millones en actores o propiedad intelectual. El año pasado el Super Bowl se detuvo cuando Coinbase, una criptomoneda, puso un QR code rebotando en la pantalla por 60 segundos. La gente no sabía qué hacer. Era casi una burla o un experimento social, pero funcionó. Y los que reaccionaron descubrieron que el QR code era un cupón para comprar cripto”, añadió. “Al día siguiente todo mundo hablaba de cómo reaccionaron cuando apareció el qr code y si lo escanearon o no. Sin duda la idea que ‘ganó’ la conversación. Seis meses después esa idea también ganó un Grand Prix en el Festival de Creatividad de Cannes”.