El deporte une personas. Mientras en esta parte del mundo el fútbol deja sin respiración a millones, en Estados Unidos ocurre lo mismo, pero con disciplinas como el básquet, el béisbol y, por supuesto, el fútbol americano, donde también hay 11 en cada equipo, hay velocidad y técnica involucradas, pero también fuerza física, contundencia en los embates de un jugador a otro. Es un deporte que se ha metido a la cultura popular, en especial cuando se habla de su encuentro más importante, el Super Bowl, al punto que series de televisión tienen episodios dedicados a cómo los personajes reaccionan a este juego.

Pero durante el partido en sí también hay elementos de drama, y no solo por lo que ocurre en el campo. El elemento clásico de todos los juegos ha sido el show de medio tiempo, que es una especie de medalla para consagrar la carrera de un artista. A 20 años de la polémica presentación de Janet Jackson con Justin Timberlake, el evento contó en esta ocasión con Usher como el cantante central, quien empezó su show vestido de blanco y que acabó con patines, traje negro y azul brillante y una armadura de plástico, en referencia a los jugadores.

Acompañado de Alicia Keys, H.E.R., Will.i.am, Ludacris y otros famosos, sus casi 13 minutos en el escenario fueron llamativos, pero no lo suficiente para dominar la conversación fuera del juego en sí. Ese honor le correspondió a la cantante Taylor Swift, quien llegó a Las Vegas (EE.UU) en su jet privado proveniente de Tokio (Japón), donde dio cuatro conciertos consecutivos. En las redes sociales se compartieron fotos de la cantante, desde su llegada al estadio, seguida por las imágenes donde aparece en su palco privado para ver el partido. Allí entra en juego otro elemento dramático, pues Taylor es pareja del jugador Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, quien dicho sea de paso le faltó el respeto a su coach, agrediéndolo verbal y físicamente (un tema para la página de deportes).

CELEBS | Taylor Swift demostrando su felicidad a Travis Kelce por el campeonato obtenido. (Foto: EFE)

Por arrastre, llamaron la atención las acompañantes de Taylor; la actriz Blake Lively y la cantante Ice Spice, cuyas reacciones al juego se hicieron virales. No es que en todo momento Taylor haya sido la estrella fuera del campo, pues hay registros de abucheos por parte del público. Puede que una parte de ellos fueran fans del equipo rival al de Kelce, los San Francisco 49ers, la otra parte, en cambio, podría relacionarse a la polémica que envuelve a la cantante por movilizarse en su jet privado. De manera reciente se supo que ella prefirió volar por 13 minutos en lugar de ir en auto por media hora, una decisión que afecta al medio ambiente que ella defiende.

El partido acabó y ganó el equipo de Kelce; la imagen que quedó de la victoria fue el beso entre el jugador y la famosa cantante. Y el año que viene, la historia volverá a repetirse, seguro con otros personajes.

Festival de anuncios

Cada año las marcas invierten unos 7 millones de dólares americanos por cada treinta segundos de publicidad en el Super Bowl. De todos los comerciales, el más comentado ha sido el tráiler de “Deadpool & Wolverine”, la única película del Universo Cinematográfico de Marvel a estrenarse este 2024, que marca el retorno de Hugh Jackman al personaje que le dio fama. Otro anuncio comentado, aunque por motivos distintos, es el de “Mi villano favorito 4″, que no reveló nada que no se sepa ya sobre la trama. En cambio, el video fue una crítica no del todo sutil al uso de inteligencia artificial para generar imágenes.