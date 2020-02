En caso no hayas visto la performance de Shakira y Jennifer López durante el medio tiempo Super Bowl 2020, te contamos que no solo estas cantantes se hicieron presentes en el escenario. Por algunos minutos, ambas compartieron el estrado con otras estrellas latinas.

Se trata del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin, cantantes de música urbana que, en los últimos años, han pasado a ubicarse entre los más populares de todo el mundo.

En video: Shakira, durante su presentación en el Super Bowl 2020, estuvo acompañada por J Balvin en los temas “I Like It” y “Chantaje”.

Apenas Shakira terminó su espectáculo, fue el turno de Jennifer López:

En video: “Booty” y “Mi Gente”, interpretados por Jennifer López y J Balvin.

Más sobre el evento

En los últimos preparativos de su presentación del domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jennifer López dijo sentirse segura de que todo ocurre en el momento adecuado.

“Por muchos años pensé hacer el Super Bowl y era algo que quería hacer”, dijo. “Ahora es cuando Dios me eligió para hacerlo”, agregó la noche del sábado en una entrevista con The Associated Press, durante un receso de sus ensayos.

“Ahora es cuando se supone que debía ser. Es cuando estaba destinado a ser. Estamos listas y no podemos esperar más”.

López se presentó el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami mientras los 49ers de San Francisco se enfrentaban con los Chiefs de Kansas City.

La cantante, que en su presentación incluyó sus éxitos “Waiting for Tonight”, “On The Floor” y “Jenny from the Block”, entre otros, dijo que esperaba inspirar a la gente junto con la colombiana Shakira. (El Comercio/ AP)