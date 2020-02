Jennifer López no es solo una cantante, es una institución de la música estadounidense; con canciones que han traspasado fronteras y, a pesar de los años, se mantienen vigentes. Ella misma es un ejemplo de reinvención y constante trabajo, como lo muestra su show en el medio tiempo del Super Bowl 2020.

Si bien Jennifer López no fue nominada al Oscar por su trabajo en la aclamada “Hustlers”, ella fue una ganadora en la noche del domingo 2 de febrero; donde mostró lo mejor de su repertorio, trátese del pop “Jenny from the Block”, así como la balada “Una noche más”.

Jennifer López, quien cantó inmediatamente después de Shakira en el Super Bowl 2020, tuvo como invitado especial a J Balvin; así como a su hija, Emme Muñiz; la cual nació del compromiso que la cantante tuvo con Marc Anthony.

Al final del show, Jennifer López se unió a Shakira para cantar el popular “Esto es África”, más conocido por este lado del mundo como el “Waka waka”. Sin duda, fue una noche latina.