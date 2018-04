Super Junior: 10 covers que muestran su impacto en el K-Pop

Super Junior, figuras establecidas del K-Pop, estarán de vuelta en Latinoamérica este abril, y como parte del anticipo a su esperado concierto, reunimos aquí diez memorables actuaciones disponibles en YouTube de otras exitosas estrellas de la música popular surcoreana que rindieron alguna vez homenaje al grupo.

Muchos de los ídolos pop de esta lista, durante sus años de entrenamiento previo, practicaron éxitos de otros grupos, y uno de los covers más realizados en el subgénero es "Sorry Sorry". En el caso de Seventeen, existen también numerosos clips del grupo interpretando varios temas de Super Junior, entre prácticas y actuaciones en vivo.

EXO, SHINee y NCT también realizaron ensayos y presentaciones con la música de las estrellas de su misma agencia. Por otro lado, la actuación de Minhyun, Jaehwan, Seongwu y Daniel al ritmo de "Sorry Sorry" durante el reality Produce 101 causó tal impacto que su cover pasó a ser parte ocasional de las actuaciones de Wanna One.

SF9 junto a Cosmic Girls también interpretaron este éxito en el KCON Los Ángeles 2017. También caben mencionar covers de ToppDogg, Lovelyz y Teen Top. Finalmente, incluimos una especial participación entre BTS, Twice y Gfriend con el líder de Super Junior, Leeteuk. A continuación, algunos de los mejores tributos a los íconos K-Pop.

EXO

WANNA ONE

SEVENTEEN

NCT

SHINEE

GIRLS GENERATION

SF9 + COSMIC GIRLS

UP10TION

F(X) + GIRLS GENERATION

BTS + TWICE + GFRIEND

Bonus: Nayeon, Dahyun y Sana de Twice

¿Qué cover te gustó más?