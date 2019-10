Super Junior, establecidas figuras del pop coreano acaban de publicar “Time_Slip", su noveno álbum de estudio, en medio de la creciente expectativa entre sus fans, continuamos repasando algunas de las facetas y curiosas propuestas musicales que, aparte de las marcadas personalidades de sus integrantes, definieron también al grupo como artistas.

Con hits que son actualmente esenciales en el K-Pop como "Mr. Simple", "Sorry Sorry" y "Mamacita", se puede tener mediana noción de la música de Super Junior. Sin embargo, al ser una agrupación que ha exhibido muy diversos estilos a lo largo de su carrera, aún con distintos niveles de popularidad, no dejaron de incluir creativas composiciones producto entre miembros y productores.

Desde baladas de expresivos juegos vocales y arreglos clásicos hasta animados temas electro, pasando por inusuales 'lados B' como la teatral "A 'Good'-Bye'", aires old-school de "Mid-Season" y sintéticos de "Bambina", un pasado single digno de mención, las percusiones y energía tribal de "A Man In Love" y la delicada seducción y siniestras notas de "Simply Beautiful", listamos aquí tracks con mucho más que propuestas pop meramente efectistas, a los cuales vale dar una oída.

"Mid-Season" - "Mamacita", 2014

"Lunar Eclipse" - "Mamacita" versión japonesa, 2014

"Simply Beautiful" - "Devil", 2015

"A Man In Love" - "Don't Don", 2007

"It's You" - "Sorry, Sorry", 2009

"Bambina" - "Hero", 2013

"Scene Stealer" - "Play", 2017

"A 'Good'-bye" - "Sexy, Free & Single", 2012

"Your Eyes" - "Bonamana", 2010

"Addiction" - "Swing", 2014

Y tú, ¿qué tema incluirías en esta lista?