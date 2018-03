Super Junior grabó nuevo clip y expresan deseo de reunirse completos

Super Junior, una de las bandas líderes de la llamada 'ola coreana' o 'hallyu' y próximos a visitar Sudamérica en abril, recientemente finalizó grabaciones para su clip de regreso, el cual acompañará a la reedición de su disco "Play" de 2017.

Aunque tovía se conversa la participación del integrante Siwon en promociones de TV, este hará aparición en el clip promocional del lanzamiento programado para abril, aun sin fecha exacta definida.

Representantes del grupo confirmaron la participación de Siwon en las grabaciones tanto de los nuevos temas incluidos en la reedición como en el nuevo videoclip.

"Siwon en efecto participó en la realización de este álbum, sin embargo, todavía estamos en conversaciones respecto a si este se unirá al grupo en promociones y otras actividades televisadas", comunicó su agencia.

Recientemente también Lee Sungmin, integrante que entró en hiatus tras su boda de 2014, hizo disimulado regreso en "Daydream", tema solista de tono esperanzador y luminoso para la serie de lanzamientos digitales SM Station.

La sub-unidad Super Junior Donghae&Eunhyuk también se encuentra de idas y regresos entre Corea del Sur y Japón por actividades de promoción de su nuevo single japonés "Circus".

Leeteuk, líder de Super Junior, junto al dúo Donghae y Eunhyuk contaron sobre sus actividades para 2018 y cómo es para ellos promocionar con seis integrantes en entrevista difundida por AllKpop.

Compartieron además sobre sus deseos de reunirse entre los 13 miembros originales del grupo, el cual debutó en el año 2005 como proyecto temporal y se estableció como uno de los mayores representantes del pop coreano.

Video para "Black Suit" de Super Junior, del álbum "Play" de 2017. (Fuente: YouTube)

"Frente a la TV de mi casa hay una foto del Super Junior de trece miembros. Hace poco vi un especial del grupo H.O.T., y esa foto continuaba apareciendo en mi mente", contó Leeteuk. "Me pregunto si alguna vez podremos reunirnos en escena los 13 miembros... éramos 13 cuando cantamos 'Sorry, Sorry' en 2009 (risas)".

En la actualidad, los integrantes en promoción son Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Donghae y Eunhyuk, con Kyuhyun y Ryeowook inactivos y de servicio en la milicia. Hangeng y Kibum fueron los que partieron del grupo en 2009, y Zhoumi y Henry son miembros exclusivos de la sub-unidad Super Junior-M. Finalmente están Kangin, Sungmin y Siwon, quienes se encuentran de hiatus, y de entre estos, el último retomaría promociones de la gira fuera de Corea.

"Los miembros de servicio en la milicia continuaban cambiando, por lo que era difícil acordar un momento de reunirnos todos", señaló Eunhyuk. "Creo que será muy extraño cuando los 11 de nosotros nos reunamos, me siento conmovido de solo pensar en reencontrarnos todos tras largo tiempo. Seré feliz cuando ese momento llegue", expresó el líder Leeteuk.

"Nuestra mayor fortaleza es el que seamos muchos miembros, así que es triste que solo seis estemos de promociones. Estoy esperando por que los 11 podamos estar sobre el escenario cuando Kyuhyun salga de la milicia en 2019", apuntó el líder de Super Junior. "Creo que será en algún punto del próximo año cuando podremos reunirnos en privado y públicamente. Realmente lo espero mucho", concluyó Eunhyuk.