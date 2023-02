En la década de los 2000 escuchar K-pop en el Perú era sinónimo de resistencia. No era de extrañarse que, si un adolescente declarara abiertamente su gusto por la música popular surcoreana, las burlas, críticas y comentarios xenófobos abundaran. No fue hasta 2009 que Super Junior cobró atención entre decenas de miles de peruanos gracias a su exitoso álbum “Sorry, Sorry”, y desde ese momento, la revolución de la ola Hayllu no ha dejado de pisar fuerte en nuestro país.

A 17 años desde su fundación, los integrantes del grupo continúan sumando nueva fanaticada que disfruta de su música. Así lo demostraron el sábado por la noche, cuando mujeres de todas las edades se reunieron en el Estadio de San Marcos para presenciar el regreso de la banda a Lima tras cinco años desde su último concierto. Las expectativas eran altas. Sin artistas invitados, Super Junior era el único foco de atención de la noche. Siendo exactamente las 8:00 p.m. los lightstick del público se encendieron junto a los gritos que reclamaban la presencia de la banda.

Super Junior en Lima, para el concierto del sábado 11 de febrero del 2023. / César Bueno/ GEC

Súper show

El telón se abre lentamente y Choi Si-won, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Leetuk, Cho Kyu-hyun, Yesung y Ryewook aparecen en el escenario atados entre extensas cuerdas rojas a modo de marionetas [una referencia irónica considerando cómo es la industria musical de su país]. Tras cantar un corto fragmento de un tema inédito que aviva a las fanáticas, suenan parte de los mayores éxitos de la banda: “Bonamana”, “Mr. Simple”, “One More Time” y “Mango”.

Un inicio sólido; la coreografía, y particularmente el break dance, siguen siendo tan potentes como en sus épocas mozas. Un excelente juego de luces, acompañado de fuegos artificiales incitan la algarabía. Las barreras de idioma importaban poco con una audiencia tan compenetrada.

“¿Ha pasado mucho tiempo para que volvamos, verdad? Lo siento. Es la tercera vez que venimos, y ustedes están más sexys. Hoy crearemos un buen recuerdo para todos ustedes”, comenta Donghae en coreano en medio de la presentación. Es uno de los pocos miembros que recuerda que la última vez que estuvieron en el Perú fue en 2018 y no en 2012 como Siwon o Eunhyuk recordaban, aunque este último fue rápidamente perdonado gracias a su elogio a la gastronomía local. “Los extrañé mucho. He probado comida peruana, ají de gallina, anticucho, Inca Kola y… ¡Pisco sour! ¡La comida peruana es la mejor!”, grita con alegría, y el estadio responde con una efusiva afirmación.

A veces melancólico, muchas veces poderoso. Eso es Super Junior. / César Bueno/ GEC

Una fuerza implacable

Un rápido cambio de vestuario después, Yesung [voz principal] aparece solo en escena con un traje rosa para cantar “Small Things”. Reconocido por poseer una voz cargada de emociones, que calma la euforia de las fans y los envuelve en la balada. A él, se le suma Ryewook y Kyu-hyun [conformando la subunidad K.R.Y.] para continuar con tracks como “If Only You”.

Pero el ambiente melancólico dura poco y el grupo entero se reúne nuevamente para recobrar la vitalidad con “Sorry, Sorry”, quizá su canción emblema y la más reconocida a nivel internacional. Pese a haber trascurrido entre el baile y canto, es admirable que sus voces continúen potentes, la técnica vocal tan elogiada de la SM Entertainment es un secreto bajo llave digno de ver y escuchar.

“More Days With You” y “Walkin”, canciones dedicadas a sus fanáticas, liberan las lágrimas de emoción de miles de asistentes. “Ente los tres países que hemos visitado en Latinoamérica hasta ahora, Perú es el mejor”, dijo Leetuk, recibiendo la confirmación de los otros miembros.

Todos reunidos, caminaron hasta el final de la extensa pasarela que dividía la zona platinum y pidieron disculpas a las personas de las zonas más alejadas por no poder acercarse más. “No puedo venir seguido, pero los quiero mucho. Nos vemos, recuerden que los amo mucho”, dice Eunhyuk en un español muy claro. Fue el único miembro con gran fluidez en el idioma local, pero en general, todos se animaron a enlazar algunas frases.

Aunque el aprecio que tienen por Latinoamérica rebase cualquier palabra, los hechos ponen eso más claro por sus colaboraciones con Reik o Leslie Grace, e incluso covers de Luis Miguel, como “Ahora te puedes marchar”, tema con el que justamente cerraron el concierto. La diversión y la complicidad entre los miembros sobre la tarima aligeró la tristeza del adiós, siempre con la promesa de pronto volver [tal vez en la gira del 20 aniversario]. Los estaremos esperando.

/ César Bueno/ GEC