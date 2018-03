Super Junior: el origen del peculiar nombre del grupo K-Pop

Super Junior, íconos del K-Pop, regresan al continente a cinco años de su primera visita y se presentarán en Lima este 22 de abril en el marco de su gira "Super Show 7". Y si bien su expectante fanaticada conoce extensamente la carrera de las estrellas surcoreanas, sus oyentes casuales aún pueden hallarse extrañados por su gran pegada, y en especial, por la elección de su curioso nombre.

Video para "Black Suit" de Super Junior, del álbum "Play" de 2017. (Fuente: YouTube)

El grupo, actualmente un veterano de la industria con más de 10 años de historia, comenzó como un proyecto rotativo. Su gestora, la agencia de talentos SM Entertainment, adoptó en sus filas a los integrantes de Super Junior a través del sistema de cástings que ejecutan en Corea del Sur, llevados actualmente también en otros países del globo.

Lee Sooman, propietario de SM, ensamblaría un 'super-grupo' que, más allá de talento musical, incluiría actores, modelos, celebridades de Internet y otras figuras poco conocidas de la industria. Según Bustle, esta banda se llamaría "O.V.E.R." ("Obey the Voice for Each Rhythm"), pero eventualmente se pensó en "Super Junior 05".

"Juniors" era una denominación para los jóvenes aprendices de su sistema de entrenamiento, y "super" refería al factor de haber destacado en la medida adecuada para debutar como parte del proyecto. El '05' es el sufijo que indicaba la temporalidad de sus integrantes: Este era el año de su 'generación', cuya alineación no se mantendría por más de un año.

En un sistema de "graduación" al estilo de exitosos proyectos asiáticos como el japonés AKB48, el futuro "Super Junior 06" vería el egreso de miembros para dar inicio a sus carreras individuales. En su lugar, nuevos y jóvenes talentos de entre los cientos de aprendices de SM, es decir, "super juniors", harían su aparición lo que, en teoría, lo dotaría siempre de rostros frescos que los mantuvieran llamativos.

Tras las promociones de los primeros 12 integrantes, el plan de reinicio generó anticuerpos a causa del apego que se desarrolló del público hacia los miembros. SM Entertainment reconoció esto y cambió la dinámica del grupo, extirpándole el sufijo "05", se ingresó a su decimotercero y último integrante, Cho Kyuhyun, y "Super Junior" quedó inamovible como denominación del grupo hasta la fecha.

Super Junior ha tenido en conjunto 15 miembros, contados los dos integrantes exclusivos de su sub-unidad mando-pop Super Junior-M, la cual promociona principalmente en China. Con solo la salida oficial de dos de sus integrantes, Hangeng y Kibum en 2009, y la inactividad de otros seis por circunstancias como su enlistamiento en el servicio militar, los miembros que llegan a Sudamérica son todos originales.