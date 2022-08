Los mejores exponentes del freestyle en habla hispana llegarán al Perú para competir en la final del evento internacional Supremacía MC 2022. Chuty, actual campeón de la liga, defenderá su título en batalla con otros 18 raperos de diferentes países como Gazir (Asturias), Larrix (Argentina), Teorema (Chile), Black Code (Venezuela), Aczino (México), Sweet Pain (España), entre otros. A ellos se suman también 13 competidores de plazas, quienes fueron reclutados mediante audiciones virtuales, entre los que se encuentran Zeol, Sasquathc, Racso, Azuky y Necia.

Dos de las representantes femeninas del evento, Maribel Camilo Gómez, mejor conocida en los escenarios como Marithea (Colombia), y Sara Socas (España), participaron en una conferencia de prensa previa al espectáculo que se realizará el domingo 28 de agosto en Arena Perú. Ellas hablaron de su llegada al país, el futuro del freestyle, sus expectativas de cara a la competencia, entre otros temas.

Marithea, quien alzó la copa de la Red Bull Colombia 2021, se mostró animada y dijo estar relajada de participar en el evento porque lo que más espera es disfrutar de la competencia que estar centrada en ganar. Por su parte, la española Socas logró su primer título mundial al ganar la God Level 2021 junto al equipo formado por Chuty, Skone y Gazir. Ella siente que está en su mejor momento y que ha tenido un gran cambio de actitud en este último tiempo: “Anteriormente no he tenido ese fuego y sentimiento de campeonar, pero ahora sí, ahora me veo más tranquila, pero quiero ir por ello”, afirma.

Socas nombró a Gazir como uno de los oponentes con quien le gustaría encontrarse en la cima del escenario debido a que cree que es mejor batallar con él en “tierra neutra” antes de un posible enfrentamiento en la FMS España 2022. Y dentro de los peruanos con quien también ansía competir está Nekross, “porque es muy intenso como yo, gritamos, hay sentimientos”.

Por su lado, Marithea considera que el rival más difícil que le ha tocado enfrentar hasta la fecha es Aczino, a quien describe como “el mejor freestyler que México ha parido”. Ella también afirmó que fue una de sus más grandes fanáticas desde antes de empezar en el mundo del freestyle.

Y debido a que ambas son de las pocas mujeres que han alcanzado gran reconocimiento dentro de la escena internacional del freestyle, se les preguntó por un consejo a las chicas que quieran introducirse a esta disciplina. Ambas respondieron que el factor “mujer” debe ser dejado de lado para centrarse en luchar por los sueños, ya que al final “se gana con la cabeza, no con otra cosa”, puntualiza Socas. Más que diferencias sexuales, ellas abogan porque cada vez más personas puedan sumarse a esta disciplina, y pensando en un futuro; Marithea cree que el freestyle evolucionará de tal modo que se crearán academias de preparación en diversos rincones del mundo. “Como en el boxeo”, finalizó.