Susan Ochoa nos presenta un adelanto de su participación en Viña del Mar 2019 | VIDEO

Ya no queda nada para que el Festival de Viña del Mar 2019 nos sorprenda con nuevas propuestas musicales a nivel internacional; y como el Perú no puede quedarse afuera, Susan Ochoa será la encargada de dejar al país en alto en la categoría Internacional.

Reconocida por su paso en diferentes programas como "La Voz Perú" y "Los 4 finalistas", Susan Ochoa pretende expandir su carrera musical asumiendo un nuevo reto. Ella, junto a su productor Jesús 'El viejo' Rodríguez, visitaron El Comercio y nos adelantaron las sorpresas que preparan para Viña del Mar 2019.

►Revive nuestra entrevista con ellos:

La cantante nos comentó acerca de sus nervios previos al importante evento. Sin embargo, aseguró que se encuentra entusiasmada por tamaña oportunidad, que le permite participar por una Gaviota con la canción "Ya no más". "Estoy agradecida con todo lo que me está pasando. Me voy a poner la camiseta de mi país para interpretar este tema", sostuvo.

Figuras como Eva Ayllón, Pelo D'ambrosio y Jesús 'El viejo' Rodríguez fueron los creadores de "Ya no más"; tema que le da el espacio a Susan Ochoa para abordar la problemática de la violencia hacia la mujer y la superación femenina.

Además, ambos hablaron de la importancia de reconocer al artista nacional y debatieron acerca de construir una carrera musical en base a covers o a contenidos propios. "Lo que quiero es que más público me conozca y, sobre todo, forjarme un nombre, que todos me identifiquen. Los covers han sido el inicio de mi carrera", aseguró Susan Ochoa.

Por su parte, 'El viejo' afirmó que "la diferencia mediática que tiene una canción ya posicionada y conocida con una canción inédita, que nadie conoce, tiene una gran diferencia. Es normal que un artista quiera hacer canciones ya conocidas antes".

DATO

El Festival de Viña del Mar 2019 se realizará entre el 25 de febrero al 2 de marzo del 2019 en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en la región de Valparaíso, Chile.