Susana Baca se encuentra internada en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Tras estar algunos días en el nosocomio, la cantante nacional ya fue operada y revelaron que todo salió.

Aunque la artista no ha dado detalles del problema de salud que padece, en sus redes sociales señaló que la intervención será compleja.

“A mi edad qué no es complejo... Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los pacientes como yo que apuestan por la vida”, fue el mensaje con el que revelaron su estado de salud.

Susana Baca salió bien de operación

Luego de varios días de preocupación, a través de su cuenta oficial de Facebook, contaron que Susana Baca salió bien de la operación a la que fue sometida.

“Le he pedido a Ricardo, que escriba este mensaje por mí… Hola a todos mis amigos, que desde su amor y solidaridad me han enviado buenos deseos, flores, confianza y esperanza para este tiempo de recuperar mi salud… gracias, gracias desde mi corazón que es de ustedes”, narró.

“He salido con éxito de la operación múltiple que me hicieron unos reyes magos en el Hospital Rebagliati, aunque aún hay un poco de dolor, el normal, hay la fortaleza mayor de no haberme sentido sola... todos me han dejado saber de sus afectos, y he percibido las plegarias de fe de los piadosos y sentido la energía poderosa de los no creyentes. Creo ahora más que nunca, que más allá de todo, el amor que nace del corazón y que vosotros me prodigan, es fe y también energía… es la fuerza indisoluble de la vida... Gracias por invocar a la naturaleza para sanarme, prometo que se las devolveré con lo mejor de mi corazón y la música”, agregó.

Susana Baca se pronuncia sobre la crisis política peruana

Frente a la crisis social desatada en el sur del Perú, que a la fecha ha dejado más de 40 muertos en distintas regiones, la cantante Susana Baca recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje sobre los recientes acontecimientos.

“A usted que desde el Congreso violentó mi país, desconociendo su voluntad ya expresada en las urnas de una democracia, que parecía que es democracia solo si a usted le sirve. Me dirijo a usted que generó la desconfianza y ahora quiere imponer por la fuerza un Estado ajeno a un pueblo que reclama otra foram de justicia y de vivir”, dijo Susana Baca al inicio de su video, compartido en su cuenta de Instagram.

“A usted sí, le hablo a usted, que desconoce la historia y solo quiere imponer sus intereses, a usted que habla de indios y no de seres humanos, a usted que se llena la boca mostrando Machu Picchu y desconoce a sus descendientes arrinconados, cuidado señor, que ese país abandonado y violentado, como dice el poema de Alejandro Romualdo, le cobrará sus lágrimas, los 50 muertos de hoy y los miles de muertos de nuestra historia”, agregó.