Susana Baca ofrecerá concierto único en Lima antes de recibir su nuevo Latin Grammy

La reconocida cantante peruana Susana Baca (1944) ofrecerá el 5 de noviembre en Lima un concierto inédito que simboliza un viaje de ida y vuelta por la carrera de la intérprete y un encuentro entre la música, la poesía y la lengua española.

“‘El viaje de la lengua’ es un concierto conceptual creado y diseñado especialmente para la ocasión como un viaje de ida y vuelta de las palabras de los poetas y un encuentro de la música con la lengua española a través de la poesía española, peruana e iberoamericana”, indicó en un comunicado la Embajada de España, organizadora del recital junto a la Municipalidad de Santiago Surco, distrito de Lima.

Añadió que repertorio ha sido meticulosamente seleccionado, reuniendo aquellas “canciones de poesía cantada” que contienen las palabras de los poetas que cruzaron los mares creando un diálogo artístico que pone de manifiesto una identidad diversa, multicultural y mestiza de influencias mutuas.

El concierto contará con la participación de 12 músicos y artistas invitados y se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Surco, que precisamente celebra su primer año de actividad.

“Susana Baca, intérprete de talla mundial con más de 50 años de vida artística, está considerada una figura clave de la música afroperuana y del folclore latinoamericano”, recordó la embajada al recordar que, a lo largo de su carrera, ha grabado 15 discos y ha llevado su arte a escenarios de casi todo el mundo.

La cantante, que también fue ministra de Cultura de Perú en 2011, ha sido ganadora de numerosos premios como la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, la Orden al Mérito de la República del Perú y tres Latin Grammys.

“Ninguno de estos reconocimientos ha sido más emblemático y constructivo que el del público que en cada concierto y cada disco me recibió con amor y que tantas veces me ha oído cantar muchas canciones que aprendí no solo del caminar, sino cuando sentí el compromiso del poeta con su obra y la palabra con el amor y la vida”, indicó Baca.

De hecho, justo después del concierto del miércoles viajará a la ciudad estadounidense de Las Vegas para recibir en los Latin Grammys 2025 en Las Vegas el Premio a la Excelencia Musical.

