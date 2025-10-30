Este recital, organizado por la Embajada de España y la Municipalidad de Surco, es un encuentro conceptual de la música afroperuana con la poesía española e iberoamericana | (Foto: Instagram / @susana__baca).
Este recital, organizado por la Embajada de España y la Municipalidad de Surco, es un encuentro conceptual de la música afroperuana con la poesía española e iberoamericana | (Foto: Instagram / @susana__baca).
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Susana Baca ofrecerá concierto único en Lima antes de recibir su nuevo Latin Grammy
Resumen de la noticia por IA
Susana Baca ofrecerá concierto único en Lima antes de recibir su nuevo Latin Grammy

Susana Baca ofrecerá concierto único en Lima antes de recibir su nuevo Latin Grammy

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La reconocida cantante peruana (1944) ofrecerá el 5 de noviembre en Lima un concierto inédito que simboliza un viaje de ida y vuelta por la carrera de la intérprete y un encuentro entre la música, la poesía y la lengua española.

“‘El viaje de la lengua’ es un concierto conceptual creado y diseñado especialmente para la ocasión como un viaje de ida y vuelta de las palabras de los poetas y un encuentro de la música con la lengua española a través de la poesía española, peruana e iberoamericana”, indicó en un comunicado la Embajada de España, organizadora del recital junto a la Municipalidad de Santiago Surco, distrito de Lima.

Susana Baca. (Foto: Alessandro Currarino)
Susana Baca. (Foto: Alessandro Currarino)
/ ALESSANDRO CURRARINO
CONOCE MÁS: Susana Baca estrenará documental sobre su vida, a cargo de Del Barrio Producciones

Añadió que repertorio ha sido meticulosamente seleccionado, reuniendo aquellas “canciones de poesía cantada” que contienen las palabras de los poetas que cruzaron los mares creando un diálogo artístico que pone de manifiesto una identidad diversa, multicultural y mestiza de influencias mutuas.

El concierto contará con la participación de 12 músicos y artistas invitados y se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Surco, que precisamente celebra su primer año de actividad.

“Susana Baca, intérprete de talla mundial con más de 50 años de vida artística, está considerada una figura clave de la música afroperuana y del folclore latinoamericano”, recordó la embajada al recordar que, a lo largo de su carrera, ha grabado 15 discos y ha llevado su arte a escenarios de casi todo el mundo.

La cantante, que también fue ministra de Cultura de Perú en 2011, ha sido ganadora de numerosos premios como la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, la Orden al Mérito de la República del Perú y tres Latin Grammys.

MÁS INFORMACIÓN: Susana Baca denunció al Gobierno Regional de Junín por incumplir pago de canción del Bicentenario

“Ninguno de estos reconocimientos ha sido más emblemático y constructivo que el del público que en cada concierto y cada disco me recibió con amor y que tantas veces me ha oído cantar muchas canciones que aprendí no solo del caminar, sino cuando sentí el compromiso del poeta con su obra y la palabra con el amor y la vida”, indicó Baca.

De hecho, justo después del concierto del miércoles viajará a la ciudad estadounidense de Las Vegas para recibir en los Latin Grammys 2025 en Las Vegas el Premio a la Excelencia Musical.

Susana Baca es reconocida con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy. (Foto: IG)
Susana Baca es reconocida con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy. (Foto: IG)

VIDEO RECOMENDADO

Amigo de ex de Beéle dio consejo a Hugo García contra Isabella

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC