La pianista rusa Svetlana Smolina llegará a Lima el próximo 26 de octubre para ofrecer un único recital en el Teatro Municipal de Lima, como parte de la Temporada 2026 de TQ Producciones. La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo a una intérprete que ha construido una carrera internacional en escenarios de Europa, América y Asia.

A lo largo de su trayectoria, Smolina ha compartido escenario con la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Nacional de Francia y la Filarmónica de Róterdam. Su recorrido también incluye presentaciones en espacios como la Royal Opera House de Londres, el Mozarteum de Salzburgo, el Carnegie Hall de Nueva York y el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Smolina ha actuado junto a orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta del Teatro Mariinsky y la Orquesta Nacional de Francia.

La crítica especializada ha destacado la intensidad, expresividad y riqueza sonora de sus interpretaciones, así como su capacidad para construir momentos de gran fuerza sobre el escenario. A estas cualidades se suma una discografía que reúne producciones de repertorio clásico y contemporáneo, entre ellas una grabación de Les Noces, de Ígor Stravinski, bajo la dirección de Valery Gergiev, reconocida con un International Classical Music Award.

Además de su actividad como intérprete, Smolina mantiene una trayectoria vinculada a la formación musical. Es directora del Programa de Piano del Philadelphia International Music Festival desde 2011 e integra el cuerpo docente de piano del Irvine Valley College de California. También ha enseñado en el Kaufman Music Center de Nueva York. Ganadora del Concurso Internacional de Piano Città di Senigallia y del Concurso Murray Dranoff de dos pianos, este año fue invitada por la Academia de la Grabación, responsable de los premios Grammy, a incorporarse como miembro votante. Las entradas para su recital en Lima ya están disponibles a través de Ticketmaster.