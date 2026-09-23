Svetlana Smolina, pianista rusa que llegará a Lima el próximo 26 de octubre para ofrecer un único recital en el Teatro Municipal.
Svetlana Smolina, pianista rusa que llegará a Lima el próximo 26 de octubre para ofrecer un único recital en el Teatro Municipal.
Por Redacción EC

La pianista rusa Svetlana Smolina llegará a Lima el próximo 26 de octubre para ofrecer un único recital en el Teatro Municipal de Lima, como parte de la Temporada 2026 de TQ Producciones. La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo a una intérprete que ha construido una carrera internacional en escenarios de Europa, América y Asia.

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