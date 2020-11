Alentados por la escalada bélica que se vive desde hace más de un mes entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno Karabaj, los músicos Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, integrantes de la banda de rock armenio-estadounidense System of a Down, decidieron lanzar nuevos temas en conjunto, algo que no sucedía desde el 2005, con el propósito de recaudar fondos para proporcionar ayuda y suministros básicos para los afectados por el conflicto.

“Nosotros, como System Of A Down, acabamos de lanzar nueva música por primera vez en 15 años. Los cuatro (integrantes) tenemos algo extremadamente importante que decir. Estas dos canciones hablan de una guerra terrible y seria que se está perpetrando en nuestras patrias culturales de Artsakh (nombre armenio para la región de Nagorno Karabaj) y Armenia”, comienzan diciendo los integrantes de la banda en su sitio web sobre los recién estrenados temas “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”.

Desde el pasado 27 de setiembre, el largo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán escaló a preocupantes niveles. Ambos países se culpan mutuamente de iniciar las agresiones. Mientras Armenia afirma que Azerbaiyán arremetió violentamente en contra de la población civil de Nagorno Karabaj y que en respuesta derribaron dos helicópteros. Azerbaiyán acusa a su contraparte de haber matado a una familia azerí y busca recuperar lo que consideran un territorio invadido u ocupado.

La región de Nagorno Karabaj es escenario de conflictos entre armenios y azeríes desde inicios del siglo XX; sin embargo, en 1994 se logro firmar una tregua auspiciada por Rusia, Francia y Estados Unidos que no ha estado libre de diferentes episodios en los que parecía retomarse una guerra abierta.

Esta no es la primera vez que System of a Down aborda el tema de la guerra y los genocidios en sus canciones. La banda, mas bien, se caracteriza por protestar mediante su música sobre temas como el maltrato infantil, la violencia, la pornografía, el machismo, el consumismo, la discriminación, entre otros.

Temas protesta

“La música y la letra hablan por sí solas”, es lo que dicen los miembros de la banda en la letra de “Protect the land”, la canción principal de este regreso. “Si son malvados ahora entonces malvados se quedarán. Tratarán de empujarte lejos. Las grandes armas te dicen lo que vale tu vida”, se escucha en los primeros párrafos de la canción.

“Los humanoides genocidas están enseñando la guerra a sus hijos, los bastardos que serán destruidos. Los terroristas que estaban luchando nunca iban a parar. Nosotros golpeamos al mal, nunca lo convocamos, no nos escondemos del mal”, mencionan en el segundo tema que trae a la mente su segundo álbum “Toxicity”.

Ambas piezas musicales se unen a la larga lista de canciones protesta lanzadas en el pasado por System of a Down. Entre ellas destacan:

“Boom!” es la cuarta canción del tercer disco de System of a Down “Steal This Album” que salió en el 2002. La letra protesta acerca de cómo las guerras gastan dinero innecesario en armamento en lugar de invertirlo en los niños.

En el video se muestran imágenes de las protestas antiguerras del 15 de febrero del 2003. ″A nadie le importa un carajo que 4000 niños hambrientos nos dejan por hora mientras miles de millones se gastan en bombas, creando duchas de muerte”, dice la canción.

Attack: “Atacaremos todas las casas y pueblos, atacaremos todas las escuelas y hospitales atacarás todas las violaciones y saqueos, atacaremos, atacaremos”, es el mensaje que incluye este tema.

La canción escrita por Serj Tankian y Daron Malakian (ambos vocalistas y compositores del grupo) en el año 2005, relata desde el punto de vista de un soldado los ataques que viven los civiles durante las guerras.

Bring Your Own Bombs: más conocida por sus siglas “B.Y.O.B”, lo que en español significa “traigan sus propias bombas”, hace referencia a la guerra que se desató en Irak entre los años 2003 y 2011. La canción contiene alto contenido político y su popularidad fue tal que se llevó un Grammy en el 2006.

Con frases como “¿Por qué los presidentes siempre envían la guerra?” o “¿Por qué siempre envían a los pobres?”, a través de esta canción buscan expresar su postura en contra de los conflictos armados.

